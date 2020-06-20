Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Türkiye gazetesine: Gazetecilik ayıbı!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Türkiye gazetesinde, “Alçaklığın Almancası” balığıyla yayımlanan habere ilikşin eleştirilerde bulundu. Bildirici, Almanya'da Türk aileye ait çocukların pedofillerin korunmasına verdiği iddiası taşıyan haber için, "Gazetecilik ayıbı" dedi.

19 Haziran tarihli Türkiye gazetesinin sekizinci sayfasında iki ayrı haber olduğunu; birisinin “Çocuklarımı geri ver Almanya”, ikincisinin de “Sokak çocukları sapıklara verilmiş” başlıklı olduğunu ifade eden Bildirici, "Hemen belirteyim, Almanya’da yabancı ve göçmenlerin çocuklarının pedofillerin korumasına verildiğinin belgelendiği iddiası gerçekleri yansıtmıyor." dedi.

Bildirici, "Bütün Almanya’da değil sadece Berlin’de böyle bir vaka olduğu doğru ama sözü edilen 'Kentler Deneyi' çerçevesinde koruyucu aile olarak seçilen pedofil kişilere verilenler, kimsesiz ve sokaklarda yaşayan Alman çocukları. Türkiye gazetesinin iki Türk çocuğunun korumaya alınmasıyla birleştirdiği işte bu 'Kentler Deneyi' vakası. Görüldüğü gibi, koruma altına alınan Türk çocuklar ile ilgisi yok bu konunun" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerine, "Hal böyleyken Türk çocuklara şiddeti önlemek üzere alınan idari bir önlemi, Alman yetkililerin de lanetlediği yüz kızartıcı bir vakayla birleştirerek okura sunmak bir gazetecilik ayıbı. İki ayrı haber bilerek ve isteyerek birleştirilmiş" diyen Bildirici şöyle devam etti:

"Ayrıca çocuğa yönelik şiddet iddiası araştırılmamış, tam tersine ailenin söyledikleri peşinen doğru kabul edilerek bu iddiaların üzeri örtülmeye çalışılmış.

En önemlisi de haberin başlığında 'Alçaklığın Almancası' denilerek, Almanya’da bir kentin geçmişinde yaşanan karanlık olaydan tüm Almanlar sorumlu tutulmuş. Bu tam bir nefret söylemi. Türklerin Almanlara nefretini körükleyecek bu yaklaşımdan neyi amaçlıyorlar bilemem ama Almanya’da yaşayan Türklere bir yararı olmayacağı kesin."

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