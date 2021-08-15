Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den T24'e 'reklam içerikli yazı' eleştirisi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, T24 yazarı Mehmet Yalçın’ın 14 Ağustos’ta yayımlanan “Turizmin gizli devi 50 yaşında” başlıklı yazısını reklam içerdiğini belirterek eleştirdi.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "T24 Okurları dikkat! Mehmet Yalçın’ın 'Turizmin gizli devi 50 yaşında' yazısını bir okurun 'Bu yazıda açık açık reklam yapılmakta' uyarısıyla fark ettim. Gerçekten de baştan aşağı bir otel grubu tanıtılmış, övülmüş, reklamı yapılmış. Reklam uyarısı da yok" ifadesini kullandı.