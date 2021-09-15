Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Melih Altınok'a: Gazetesi Sabah'ın miting haberi yapmamasını sorgulamasını beklerdim

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah yazarı Melih Altınok’un Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın eleştirdiği bugünkü yazısı üzerinden Sabah gazetesini eleştirdi. “Altınok'un, gazetesi Sabah'ın miting haberi yapmamasını sorgulamasını beklerdim” diyen Bildirici, “Resmi görüşü Hürriyet mi temsil ediyor, Sabah mı?” sorusunu yöneltti.

Öte yandan Bildirici, söz konusu yazıda isminin geçtiği, “Düşünebiliyor musunuz... Medyada fikir ve ifade özgürlüğü denetimini kendine iş edinmiş ‘ebedi ombudsman’ Faruk Bildirici bile mesleki itibarına jilet atmakta bir beis görmüyor” kısmına da yanıt verdi. Bildirici, “Melih Altınok, yanlış anlamış. Hürriyet'in aşı karşıtları mitingini yayımlamasını değil, haber verme biçimini eleştirdim; bildirgeyi örnek verdim” dedi.

Bildirici, Hürriyet gazetesinin aşı karşıtı mitingi haberini eleştirmiş; "Hürriyet, aşı karşıtlarının mitingini “Eylemde ilginç görüntüler ve görüşler vardı” diye 1. sayfaya taşımış. Akıl ve bilim dışı safsataları “ilginç” diye tanımlayıp, sayfa ayırarak toplum sağlığına saldıranlara payanda olmuş! Üstelik mitingi böyle haber yapan tek gazete…" demişti.

TIKLAYIN - Faruk Bildirici: Hürriyet, akıl ve bilim dışı safsataları 'ilginç' diye tanımlayıp, sayfa ayırarak toplum sağlığına saldıranlara payanda olmuş!

Bildirici’nin Altınok’un bugünkü yazısına ilişkin paylaşımı şöyle:

"Melih Altınok, yanlış anlamış. Hürriyet'in aşı karşıtları mitingini yayımlamasını değil, haber verme biçimini eleştirdim; bildirgeyi örnek verdim. Altınok'un, gazetesi Sabah'ın miting haberi yapmamasını sorgulamasını beklerdim. Resmi görüşü Hürriyet mi temsil ediyor, Sabah mı?"

TIKLAYIN - Sabah yazarından Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a: Ertuğrul Özkök kadar bile olamadın, gazeteni de yönettiğin ekibini de rezil ettin