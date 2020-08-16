Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den 'Biden' tepkisi: Bu ülkenin gazetecileri neredeydi?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, ABD Başkan adaylarından Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerinin Türkiye medyası tarafından haberleştirilmeyerek 7 ay sonra gündeme gelmesini eleştirdi. "Bu ülkenin gazetecileri neredeydi?" diye soran Bildirici, "Türkiye medyasının ABD’yi pür dikkat izlemediğini ya da izleyemediğini gösteriyor. Gazeteciliğin işlevini yerine getiremediğini gözler önüne seriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak. Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" sözlerini alıntılayan Bildirici, "Öyle ya, bu ülkenin ABD’de Büyükelçiliği, çeşitli kuruluşlarının temsilcileri var. Onlar bu sözleri fark etmedi mi? Ya da fark etse bile önemsemedi mi? Hadi onları geçelim Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı için de geçerli bu sorular. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Biden’ın sözlerini yedi ay önce duymadı mı? Yoksa duyup da tepki vermedi mi?" sorularını gündeme getirdi.

"Biden gibi politik tavrı Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir politikacının açıklamalarının bu ülkenin gazetecileri, medya kuruluşları tarafından da izlenmesi gerekmez mi?" diye tepki gösteren Bildirici, devamında şunları kaydetti:

"Bildiğim kadarıyla Anadolu Ajansı, TRT, A Haber ve Hürriyet’in ABD’de temsilcileri bulunuyor. ABD’de yaşayan Türk gazeteciler de var. ABD’yi izleyen bir gazetecinin The New York Times ve Washington Post’u okumaması düşünülemez. Ama nasıl olmuşsa oradaki diğer Türk gazeteciler de Biden’ın sözlerini fark etmemiş ya da yazmaya değer görmemiş.

Ortada bir gazetecilik zaafı olduğu aşikar. Bu ülkenin dış politikayı izlemekle görevli gazetecilerinin, Biden’ın sözlerini öğrenememeleri de bir sorun, öğrenip yazmadılarsa da. 'Devleti yönetenler, Biden’ın yedi ay önce sarf ettiği Türkiye’nin iç işlerine müdahale niteliğindeki sözlerine neden şimdi tepki gösteriyorlar' sorusunun yanı sıra gazetecilerin halini de sorgulamalıyız. Nasıl oldu da Anadolu Ajansı ve Türkiye medyası, Biden’ın sözlerini yedi ay sonra fark edip haber yaptı?

Biden’ın bu sözlerinin yedi ay sonra gündeme geliş şekli kadar medyanın bu konuyu yedi ay önce haber yapamaması da üzerinde durulmayı hak eden bir problem. Türkiye medyasının ABD’yi pür dikkat izlemediğini ya da izleyemediğini gösteriyor. Gazeteciliğin işlevini yerine getiremediğini gözler önüne seriyor.

Gerçi dış politika haberciliğinin epeyce irtifa kaybettiğini başka örneklere bakarak da söylemek mümkündü ama Biden örneği diğerlerini aştı..."

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