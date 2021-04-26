Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 5 kanalın ana haber bültenini inceledi: Üçüncü sayfa haberleri çöplüğü!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 20 Nisan 2021 tarihli ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, Star’ın ana haber bültenlerini inceleyerek değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, "Televizyonların ana haber bülteni üçüncü sayfa haberleri çöplüğü" dedi.

20 Nisan Salı günü siyasetin gündeminde CHP, MHP ve HDP Grup toplantılarının olduğu, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin erimesi, Ruhsar Pekcan’ın kendi bakanlığına eşinin şirketinden dezenfektan aldırması, belediyelerin gri pasaport vererek yurtdışına insan kaçakçılığına karışması gibi konuların olduğuna dikkati çeken Bildirici, “Ancak böylesine yoğun olan siyasi gündem, ATV, Kanal D, Show TV ve Star TV’nin bültenlerine yansımamıştı. Siyasi gündeme, ATV’nin 28 dakikalık bülteninde sadece 2 dakika (Yüzde 7), Kanal D’nin 48 dakikalık bülteninde 5 dakika (Yüzde 10), Show TV’nin 50 dakikalık bülteninde 6 dakika (Yüzde 12), Star TV’nin 57 dakikalık bülteninde 9 dakika (Yüzde 15) süre ayrılmıştı. FOX TV’nin haber bülteni ise diğer dört televizyon kanalından farklıydı. 46 dakikalık haber bülteninin korona ile ilgili gelişmelerin yayınlandığı süreden kalan 30 dakika boyunca siyasi gelişmelere yer verilmişti. Toplam sürenin yüzde 65’i siyasi gündeme ayrılmıştı” verilerini paylaştı.

Bildirici yazısında şu tabloya yer verdi:

Bildirici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 21 Nisan Çarşamba günü yaptıkları Meclis grup konuşmalarının, o akşam bu televizyon kanallarında nasıl yayınlandığına da baktığını ifade ederek görüşlerini dile getirdiği yazısında, “Anlaşılan o ki, ATV, Kanal D, Show TV ve Star TV, kamu yararına habercilik yapmaktan vazgeçmiş, insanları bilgilendirmek yerine siyasi haberlerden, skandallardan, yolsuzluklardan, bilumum ülke sorunlarından kaçıp ‘üçüncü sayfa’ haberlerine sığınmış. Siyasi haberlere ağırlık veren ve iktidara yönelik eleştirel dil kullanan FOX TV ile bu kanallar iyice ayrışmış” dedi.

Bildirici son olarak, “Peki hem habercilikte hem de reyting yarışında geri kalmalarına rağmen, neden siyasi haberler vermiyor bu televizyon kanalları? Tek açıklaması olabilir; o da siyasi iktidarın dayatmalarına teslim olmaları ve iktidarın çıkarını gözetilmeyi haberciliğin üzerinde tutmaları. Anlayacağınız bu televizyonların haber bültenleri de iktidarın zapturaptı altında” görüşünü ifade etti.