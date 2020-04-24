Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Sanırım ben de Koronaya yakalandım, haftaya gidip test yaptıracağım

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, sosyal medya hesabından yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmış olabileceğini duyurdu. Her ihtimale karşı karantinasına devam ettiğini dile getiren Bildirici, "Test yaptırmadığım için kesin söylemek mümkün değil ama hastalık boyunca konuştuğum doktor arkadaşların da düşüncesi buydu.Nefes alma sorunu yaşamadığım için hastaneye gitmemi istemediler, o yüzden test yaptırmadım. Antikor oluşması için beklemem gereken süre haftaya tamamlanacak" bilgisini paylaştı.

Bildirici paylaşımında, "Sanırım ben de koronaya yakalandım. 20 gün kadar süren ateş, kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük bitti. Bu süreçte c vitamini takviyesi, bol su ve ateş 39'a çıktığında parasetamol aldım, soğuk pres uyguladık. Ama her ihtimale karşı karantinaya devam ediyorum. Test yaptırmadığım için kesin söylemek mümkün değil ama hastalık boyunca konuştuğum doktor arkadaşların da düşüncesi buydu.Nefes alma sorunu yaşamadığım için hastaneye gitmemi istemediler, o yüzden test yaptırmadım. Antikor oluşması için beklemem gereken süre haftaya tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

O zaman gidip test yaptıracağım, randevu da aldım. Ancak o zaman korona olup olmadığı kesinleşecek. Ben yine de bu ihtimale göre davrandım, halen de öyle devam ediyorum. Sadece deneyim aktarımı olması için yazıyorum.