Medya Ombudsmanı Bildirici: Yeni Şafak, "CHP'yi kızdıran tespit" diyerek, Karagül'ün iftirasına sahip çıktı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül'ün sosyal medya hesabından "CHP’nin orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket ettiği”ne yönelik tweetini silmesine rağmen, yazısında aynı ifadelerini yinelediğine dikkat çekti. Bildirici, Yeni Şafak gazetesinin de "CHP'yi kızdıran tespit" diyerek, Karagül'ün iftirasına sahip çıktığını belirtti. Bildirici, “Yalan terörü'nden yakınan, iktidara iftira atıldığından bahseden 17 yazardan biri bile Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül’ün sosyal medyadaki yalan, iftira ve kışkırtma yüklü paylaşımından söz etmiyordu." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında "İktidar medyası yazarları yine toplu savunmaya geçti. Orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medyadaki bazı hesaplardan yayılan yalan ve kışkırtıcı paylaşımlar ile iktidarın orman yangınlarındaki yetersizliğine yönelik eleştirileri aynı çuvala koyup, tümünü birden 'yalan', 'saldırı', 'provokasyon', 'ihanet' gibi sözcüklerle tanımladılar. Yedi gazetede tam 17 yazar, orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medyada dile getirilenler ile bağımsız ve eleştirel medyada yazılanlardan yakınıyordu: Turgay Güler (Akşam) Kirli ve tehlikeli, Emin Pazarcı (Akşam) Yalan, dolan, ahlaksızlık, Mustafa Kartoğlu (Akşam) Avustralya’da ABD’de yangın olur ama bunlar olmaz, Abdülkadir Selvi (Hürriyet) Milli güvenlik sorunu, Zafer Şahin (Milliyet) Global haydutlar, Hilal Kaplan (Sabah) Ekolojik terör, Hasan Basri Yalçın (Sabah) Mesele yine ağaç değil, Mahmut Övür (Sabah) Hangisi daha büyük felaket, Okan Müderrisoğlu (Sabah) “Müslüman aynı delikten iki kez sokulmaz”, Haşmet Babaoğlu (Sabah) Acilen, İsmail Kaplan (Türkiye) Yangını söndürenler ve körükleyenler, Fuat Uğur (Türkiye) Yeni saldırıya hazır mısınız? Ya devlet? Rahim Er (Türkiye) İhanetin fırsatı olmaz, A. İhsan Karahasanoğlu (Yeni Akit) Orman yangınında rekoru kim kırmış? Hasan Öztürk (Yeni Şafak) Hukuku ve ahlakı olmayan yeni medyanın ateşi Türkiye’ye yayma fiili cezasız kalırken, Mehmet Metiner (Yeni Şafak) Kontrollü yangın, Ersin Çelik (Yeni Şafak) Adım adım ‘Help Turkey’ operasyonu" ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

“Yalan terörü”nden yakınan, iktidara iftira atıldığından bahseden bu 17 yazardan biri bile Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül’ün sosyal medyadaki yalan, iftira ve kışkırtma yüklü paylaşımından söz etmiyordu. Orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyadaki yalan ve kışkırtıcı paylaşımlardan yakınan 17 iktidar medlası yazarı, yalanlar konusunda samimi olsalar Karagül’ün bu yazdıklarına itiraz ederlerdi. İktidar yanlısı gazete ve medya kuruluşlarının da hiçbirinin Karagül’e “Nasıl böyle yazarsın?” diye karşı çıkmaması, asıl kaygılarının yalanlara karşı mücadele değil iktidarı korumak olduğunu gösteriyor. Çünkü Karagül’ün yazdıklarının hiçbir dayanağı olmadığı, somut bir bulguya dayanmadığı çok açık.

Hatta Yeni Şafak dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İbrahim Karagül’e 100 bin TL’lik tazminat davası açtığı haberinde yazarına sahip çıktı. “CHP’yi kızdıran tespit” başlığını taşıyan haberin girişinde de İbrahim Karagül’ün yazdıklarına haklılık kazandırılmaya çalışılıyordu.

“Gazetemizin yazarı İbrahim Karagül’ün orman yangınlarını PKK’nın çıkardığı ve CHP’nin buna suskun kalarak zımnen destek verdiğini anlattığı tweeti CHP’yi rahatsız etti.” Görüldüğü gibi Yeni Şafak, Karagül’ün sözlerine “CHP’nin buna suskun kalarak zımnen destek verdiği” gibi küçük bir “yumuşatma” yaparak sahip çıkıyor; savunuyor. İktidar yanlısı olmayan herkesi düşmanlaştıran, onlara dair her iftirayı dile getirmekte sakınca görmeyen bu anlayışın gazetecilikle ilgisi olamaz. Gazeteci, kimden ve nereden gelirse gelsin bütün yalanlara, iftiralara, kışkırtmalara karşı çıkar."