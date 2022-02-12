Medya Ombudsmanı Bildirici: Tansu Çiller'in siyasete dönüş haberleri zorlama, nafile gündem yaratma çabası! 

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, son bir haftadır eski başbakanlardan Tansu Çiller’in parti kurmaya hazırlandığı iddiasıyla ilgili yapılan haberleri, “zorlama, nafile gündem yaratma çabası!” diyerek eleştirdi.

Çiller, "Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok" demişti.

Çiller’in siyasete dönmeye hazırlandığı iddiaları gerçek olsa bile karşılığının olmadığının ortaya çıktığı” ifade eden Bildirici, şunları kaydetti:

“Buna rağmen Sözcü gazetesinin ‘Erdoğan, Çiller’e parti kurdurmaya çalışıyor’ manşetinin ardından sanki Çiller’in siyasete dönme hazırlıkları başarıyla ilerliyor gibi haberler yapılmaya devam edilmesi, böyle bir gündem maddesi yaratılması yanlıştı.

Dikkat edilirse, bu haberlerde ‘Parti kuracak zemini inşa edemedi’ ve ‘nafile çaba’ gibi değerlendirmeler altlarda tutulmuştu. Neden? Çünkü bu değerlendirmeler öne çıkarılsaydı haber küçülecekti; bu konunun gündem meşgul etmekten öteye gitmeyeceği kendini gösterecekti!

Peki Çiller siyasete dönüyormuş gibi zorlama haberler yazıldı da ne oldu? Benzer ‘kulis’ haberleri gibi Çiller’in partisiyle ilgili haberler bir süre daha gider, sonra diğer ‘o bunu dedi’, ‘şu şöyle konuştu’ haberleri gibi bu da hiçbir tortu bırakmadan silinir gider. Gazeteci milleti de uğraştığıyla ve okuru/izleyiciyi meşgul ettiğiyle kalır.”

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