Medya Ombudsmanı Bildirici, Süperhaber’in Recep Çilingir haberine: Sorumsuzca bir davranış

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Süperhaber internet sitesinde Mevlüt Yüksel imzasıyla yayımlanan ve Recep Çilingir’in kalp krizi geçirmeden 10 gün önce Koronavirüs aşısı olduğuna dikkat çekilen, “Ünlü gazeteci hastanede yaşam savaşı veriyor! Kalp krizine BionTech aşısı mı neden oldu?” başlıklı haberi eleştirdi.

“Merakla haberin içinde kalp krizinin Corona aşısıyla ilgisi hakkında bilgi aradım. Sadece gazetecinin kardeşinin ağzından ‘kalp rahatsızlığı olduğu için doktoruna danışarak 10 gün önce Biontech aşısı olduğu’, menajer Stelyo Pipis’in gazetecinin rahatsızlanmadan önce aşı olduğunu öğrenince olumsuz anlamda başını salladığı aktarılıyordu. Bırakın aşının kalp krizini tetiklediğine dair bir doktor açıklamasını, başkaca hiçbir veri olmamasına rağmen habere ‘Kalp krizine Biontech aşısı mı neden oldu?’ başlığı atılabilmişti” eleştirisi getiren Bildirici, “Çok sayıda internet sitesi hiçbir araştırma yapmadan, bir tek yeni veri eklemeden aynı soruyu yineledi haberinde” dedi.

“Gazetecilikte şüphe esastır ama şüphenizi soru olarak habere geçirmek anlamına gelmez bu. Araştırır, şüphenizi somut bilgiye dönüştürür, öyle yazarsınız. Gazeteci soru sorar, haber soruyu yanıtlar. Aklınıza gelen her soruyu hiçbir veriye kanıta dayanmadan yazdığınız metin haber olmaz” diyen Bildirici, “Aşı karşıtlığını tetikleyecek, insanlarda aşıya karşı kararsızlığı artıracak haberler yayımlamak, her daim kamu yararını temel alması gereken gazetecilikle bağdaşmaz. Hele de “Ünlü gazeteci hastanede yaşam savaşı veriyor! Kalp krizine BionTech aşısı mı neden oldu?” türü bırakın bilimsel veriyi, hiçbir bilgi ve araştırmaya dayanmadan aşının tehlikeli olduğu, kalp krizine neden olduğu şüphesini okura aktarmak sorumsuzca bir davranış” ifadelerini kullandı.

“Medyanın aşıların yan etkilerini abartılı ifadelerle ve endişe yaracak biçimde aktarmaktan vazgeçmesi, Covid-19 pandemisinden bir an önce kurtulabilmek açısından zorunlu” diyen Bildirici, “Aşı Haberleri Hazırlama Bildirgesi” oluşturmak amacıyla bir süre önce kurulan 14 kişilik komitenin yayımladığı bildirgedeki bazı ilkeleri sıraladı. Bildirici, Umarım gazeteci meslektaşlarım bu ilkelere bakarak aşı haberlerinde daha özenli davranır, noktayı koyarken iki kere düşünür” dedi.

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