Medya Ombudsmanı Bildirici: Sağlık Bakanı Koca, Servet Soylu'nun cenazesine katıldıysa neden gizlendi, yine özür diler mi?

T24 Haber Merkezi

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın pandemi koşullarında yapılan cenaze törenindeki kalabalıkla ilgili eleştiriler nedeniyle "Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünü olabileceğini ön görmedim. Ön görmem gerekiyor muydu, bu benim kusurum. Vatandaşlarımızdan bu anlamıyla özür diliyorum'' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenaze törenine katılıp katılmadığı bilmeceye dönüştü.

14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelen Servet Soylu'nun cenaze töreninde Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bulunduğu cenaze safında görüntülenmedi.



Ajansların geçtiği görüntülerde , fotoğraflarda ve metinlerde katılımcıların arasında Bakan Koca'nın adı da yer almadı.



T24'ün sorularını yanıtlayan Bakanlık yetkilileri de Bakanın katılıp katılmayacağı bilgisinin kendilerinde olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın cenazeye katılıp katılmayacağını kamuoyu tarafından da merak ediliyordu. Bakan Koca kendisinin de katıldığı ilahiyatçı Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenindeki kalabalık nedeniyle kamuoyundan haftalar önce özür dilemişti. T24, ajans bilgilerine ve canlı yayın görüntülerine ve bakanlık kaynaklarının sessizliğine dayanarak Bakanı'nın cenazeye katılmadığı haberini yaptı.

Ancak Av. Mutlu Furtuna isimli bir Twitter hesabının paylaştığı fotoğraflarda Servet Soylu'nun defnedildiği Eyüp Sultan Mezarlığı'nda Bakan Koca da vardı.

Bakan Koca'nın, Süleyman Soylu'nun annesinin Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ndeki cenaze törenine katılıp katılmadığı ise bilmece olarak kaldı.

Bakanın kendi Twitter hesabından da cenaze ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmadığı görüldü.

Özür dilemişti

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı ilahiyatçı Muhammmed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı eleştirileriyle ilgili özür dilemişti.

Koca şöyle konuşmuştu:

"Özellikle pandemide salgının nasıl seyrettiğini, bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşın daha fazla olduğunu biliyoruz ve bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünü olabileceğini ön görmedim. Ön görmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu, bu benim kusurum. Vatandaşlarımızdan bu anlamıyla özür diliyorum. Herkes eşit fedakarlık göstererek pandemiyle mücadeleye katkı sağlamalı. Kapalı kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz."

'TIKLAYIN: Kamuoyundan 'özür' dileyen Sağlık Bakanı Koca bu kez Soylu'nun annesinin cenaze törenine katılmadı mı?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de akıllara 'Bakan gizlendi mi?' sorularını getiren gelişmelerle ilgili Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Sağlık Bakanı Koca, Soylu’nun annesinin cenazesine katıldı mı? Ön safta görülmüyor. Gazeteciler nasıl izlediyse haberlerde bilgi yok. Ama Furtana'ya göre define katılmış. Doğruysa, sormalı; neden gizlendi ya da sadece define katıldı? Pandemi önlemine uyulmadığı için yine özür diler mi?

Ajans haberlerinde bile Sağlık Bakanı Koca'nın, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin cenaze törenine katıldığına dair bir bilgi görmemiştim. Bu cenaze töreninde de pandemi önlemlerine uyulmadığı da çok az medya kuruluşunun haberinde belirtildi."