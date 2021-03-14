Medya Ombudsmanı Bildirici: Sağlık Bakanı Koca'nın bir yıllık aşı sicili tutarsızlıklar ve çelişkilerle dolu; yerli aşı stratejisi çöktü, aşılama hedefi üç ay ertelendi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pandeminin ilk günlerinden bugüne kadar yaptığı aşı açıklamalarını inceledi. Bildirici, “Sağlık Bakanı Koca'nın bir yıllık aşı sicili tutarsızlıklar ve çelişkilerle dolu; yerli aşı stratejisi çöktü, aşılama hedefi üç ay ertelendi” düşüncesini dile getirdi.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, “Gördüm ki, Sağlık Bakanı Koca’nın bir yıl içerisinde Covid-19 aşısı konusunda bir dediği diğerini tutmuyor. Üstelik de Koca’nın bizzat kendi sözleri aşı stratejisinin çökmüş olduğunu kanıtlıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Bildirici yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanı Koca’nın, aşılamayla ilgili hedefi ve açıklamaları da gerçekleşmedi. Bakan Koca, 11 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak” dedi.

Halbuki Bakan Koca, 25 Şubat günü “Toplamda baktığımızda 52,5 milyon insanımız, 20 yaşın üzerinde herkesi yapabilir duruma gelmiş olacağız. Ne zamana kadar? En geç mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz, hazirana gelmeden bu sayıyı yakalamak istiyoruz” diye konuşmuştu. Böylece ilk açıklamasının üzerinden 15 gün geçmeden 50 milyon vatandaşın aşılanması hedefini üç ay ertelemiş oldu ama bunu açıkça söylemedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlamadığı için bu değişikliğin nedeni de kapalı kaldı.

Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşı Türkiye’ye gelecek olsa nüfusun 50 milyonunun aşılanması hedefinin neden üç ay ertelendiğinin bir açıklaması yok. Kaldı ki, Sinovac’ın Türkiye distribütörü Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz, 50 milyon doz için anlaşma yapıldığını, bu miktarın mart ayı sonuna kadar geleceğini, ikinci 50 milyon dozun “Çin sağlık otoritesinin onayına bağlı olduğunu” söylemişti. Alagöz’ün 5 Mart’taki bu açıklamasından sonra gelişmelerin ne yöne evrildiği, Çin sağlık otoritelerinin ikinci 50 milyon dozu onaylayıp onaylamadıkları açıklanmadı.

"Koca’nın BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili sözlerinde de tutarsızlıklar göze çarpıyor"

Sağlık Bakanı Koca’nın BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili sözlerinde de tutarsızlıklar göze çarpıyor. Anlaşılacağı gibi, Bakan Koca’nın bu açıklamalarına bakılırsa ocak ayı başına kadar en az 550 bin doz BioNTech/Pfizer aşısının Türkiye’ye gelmiş olması gerekiyordu. Bu miktar mart ayı sonuna kadar da 4.5 milyonu bulacaktı. Bakan Koca bu şekilde anlaşma yapıldığını defalarca açıklamıştı. Halbuki bugüne değin Türkiye’ye tek doz BioNTech/Pfizer aşısı geldiği yolunda bile bir bilgi, bir açıklama yok.

"Koca'nın gazetecilerin sorularından kaçan bir bakan olması doğal"

Aşılarla ilgili açıklamaları böyle olunca, bir yıl önce gazeteci sorularını gülümseyerek karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerini gazeteci sorularından kaçan bir bakanın alması doğal. Gazetecilerin karşısına geçebilse, açıklamalarındaki çelişkiler, tutarsızlıklar, aşı stratejisinin çökmesi hakkındaki soruları yanıtlamak zorunda kalacaktı. Gazetecilik açısından öncelikli olan Bakan Koca’nın itibarını düşünmeden toplum sağlığını korumaktır. Koca’nın itibarı için kaygılanmak kendisinin ve siyasi iktidarın sorunu."