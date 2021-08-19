T24 LogoT24 Logo
Medya

Medya Ombudsmanı Bildirici: Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam, Posta, Takvim, Yeni Şafak, Yeni Birlik okurlarını kandırdı!

"Haber görünümü altında gizli reklam yaptılar"

19 Ağustos 2021 11:36

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam, Posta, Takvim, Yeni Şafak, Yeni Birlik gazetelerinde haber görünümlü gizli reklam yayımlandığını duyurdu. 

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam, Posta, Takvim, Yeni Şafak, Yeni Birlik okurlarını kandırdı! Bir inşaat firmasının yeni projesi hakkında, 2 gün arayla neredeyse aynı metinleri, aynı başlıklarla yayımladılar. Haber görünümü altında gizli reklam yaptılar.Reklam Kurulu da seyrediyor" ifadesini kullandı. 

Medya OmbudsmanıFaruk BildiriciSabahHürriyetMilliyetAkşamPostaTakvimYeni ŞafakYeni Birlik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24