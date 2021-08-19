Medya Ombudsmanı Bildirici: Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam, Posta, Takvim, Yeni Şafak, Yeni Birlik okurlarını kandırdı!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam, Posta, Takvim, Yeni Şafak, Yeni Birlik gazetelerinde haber görünümlü gizli reklam yayımlandığını duyurdu.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam, Posta, Takvim, Yeni Şafak, Yeni Birlik okurlarını kandırdı! Bir inşaat firmasının yeni projesi hakkında, 2 gün arayla neredeyse aynı metinleri, aynı başlıklarla yayımladılar. Haber görünümü altında gizli reklam yaptılar.Reklam Kurulu da seyrediyor" ifadesini kullandı.