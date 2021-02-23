Medya Ombudsmanı Bildirici: Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin haber değeri artsa da gazetecilerin ilgisi hayli azalmış durumda

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, yasalar, yönetmelikler, tebliğler, tüzükler ve kamu ihale ilanlarının yayımlandığı Resmî Gazete’ye gazetecilerinin ilgisinin azaldığına dikkat çekti. Bildirici, “Okurlar ve izleyiciler de kendileri Resmi Gazete’yi incelemek zorunda kalıyor” görüşünü savundu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, “İktidara yakın yaygın medyada habercilik bu şekilde yürütülünce Resmi Gazete’ye bakmak, oradaki karmakarışık ve teknik maddeler arasından haber bulup çıkarmak gereksiz bir iş haline geliyor. Üstelik bir de oradan çıkarılan haberin yayımlanmaması ve bu cevvalliğin hoş karşılanmama olasılığı da büyük. O nedenle Resmî Gazete bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki gazeteci için haber kaynağı konumunda.” ifadesini kullandı.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta bu. Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin haber değeri artsa da gazetecilerin ilgisi hayli azalmış durumda. Okurlar ve izleyiciler de kendilerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini medyada bulamayınca mecburen kendileri Resmi Gazete’yi incelemek zorunda kalıyor. Böyle bir durumda gazetecilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki atama yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı’na verilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5 gün sonra ya da İl İdaresi Kanunu’ndaki değişikliği üç yıl sonra öğrenmeleri kaçınılmaz bir sonuç. Bu ülkedeki mevzuat değişikliklerini bile günü gününe izleyemez hale düşmüş bir gazeteciliği yeniden ayağa kaldırmak zorundayız."