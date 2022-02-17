Medya Ombudsmanı Bildirici: Reklam Kurulu, örtülü reklam yapan ünlüleri ve gazetecileri görmüyor, oysa arasında kimler yok ki?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Reklam Kurulu'nun sosyal medyada “örtülü reklam” yaptığı gerekçesiyle “influencer” Duygu Özaslan’a 114 bin lira ceza verdiğini hatırlatarak, "Oysa sosyal medyada reklam olduğunu belirtmeden reklam yaparak insanları aldatan o kadar çok ünlü isim var ki, şöyle bir dolaşmak bile yeterli görmek için…" dedi.

Bildirici, Çağla Şıkel ve Esra Erol'un da sosyal medyada "örtülü reklam" yaptığını söylerken, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’nun harekete geçmemesinin "etkisizlik" göstergesi olduğunu ifade etti.

Yazısında gazetecilerin de "örtülü reklam" yaptığını dile getiren Bildirici, gazetecilerin reklam yapmasının evrensel etik ilkelere aykırı olduğunu belirtirken, "örtülü reklam" yapanların ise Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medyadaki reklamlara ilişkin kılavuzuna da aykırı davrandığını ifade etti.

Bildirici, "Paylaşımlarında 'örtülü reklam' yapan bu gazetecilerin o restoranlardan, firmalardan maddi çıkar elde ettiğini ya da o ürünleri bedelsiz aldığını iddia etmiyorum. Arada maddi çıkar ilişkisi olmasa ve sadece dostluk amacıyla bu paylaşımları yapmış da olsalar, sonuçta bu eylemleri bir ticari ürünü ya da markayı tanıtmaya yarıyor" ifadesini kullandı.

Bildirici "Gazeteciler, mesleğimize zarar veren hem de insanları yanıltan bu örtülü reklam paylaşımlarından vazgeçmeli. Okurlar, izleyiciler ve takipçiler de örtülü reklamları sürdüren gazetecilere karşı uyanık olmalı, onları teşhir etmeli. Tabii Reklam Kurulu da sosyal medyadaki açık ve örtülü reklamları daha titiz izlemeli…" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, gazetecilerin şu paylaşımlarını örtülü reklama örnek gösterdi:

Rasim Ozan Kütahyalı: Çağlar kardeşimin parfümleri harika. Herkese tavsiye ederim: ) @p…

Kübra Par: Sanki 70’lerden fırlamışım. Erkan giydirdi, Tayfun çekti. @e... @t..

Özlem Gürses: Yaş 52 gençler. … yaptırdım yüzünüze mikro iğnelerle delikler açıyorlar. . Böylece kollajen canlanıyor ve cilt kendini tedavi ediyor. 1 ay sonra tekrar gideceğim. Çok teşekkür ederim @...estetik @e..

Ebru Baki: Elbisede zirve bence @b…

Güneri Cıvaoğlu: Pzt.Akatlar’da dekoru, müziği, mutfağıyla tam bir Napoli mekanı L…’da keyifli gece. Şef E.. poglini, mekanın sahibi H. Gecce’nin kurucu Başkanı Kenan Erçetingöz, lezzet ve seyahat pazarı Sermet Severöz ile bir anı karesi.

Nevşin Mengü: Akşama M…’nin yemeği var. Yeni R. Uzun demlemeyi tattıracaklar. Yemek maalesef online.

Hande Fırat: ...kliniğinde dünyanın 45 ülkesinde yer alan ...firmasına destekler yaptırdım… uygulaması ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirdim. 30 dakikada 20 bin mekik çektiren … uygulaması ile karın kaslarımı kuvvetlendirdim. Sonuçları paylaşacağım.

Deniz Zeyrek: Ben anlamam bu kıyafet işlerinden. O yüzden kendimi s…’a teslim ettim:)

Onur Baştürk: @..’nin … adlı bir web sitesi var. Ustayı oradan ayarladım. Özden Usta özenle kemeri çizdi. Renk konusunda da yardımcı oldu. Sonuç şahane oldu. Bana da iş bitince önünde ‘değiş tonton’ diyerek poz vermesi düştü. #m….

Fatih Portakal: “Nedir bu?” diyorsunuz değil mi? Hediye geldi bi arkadaştan. Aslında genelin dışında olup, rakıcı değilimdir. Alkollü milli içecekte sınırları zorluyoruz belli.

Ahmet Hakan: ahmet usta’nın başlattığı tarihi … köftecisi’nin hastasıyız. Hararetle tavsiye

Dilek Güngör: Güzel bir akşam, güzel dostlar ve güzel yemekler… Bodrum’a gelip L…’ya gelmeyen çok şey kaybeder #l..

Işıl Açıkkar: Bu özel programda, bu çok sevdiğim elbiseyi bana hazırlayan @g…’a ve @i…’ya çok teşekkür ederim. @g… Saç: @s.... tüm bakımlar tabii ki @s…

Fuat Uğur: Programa gelirken mutlaka uğrayıp bir kahve içtiğim B… Restoran’da sahibi Selçuk beyle sohbet ederken… Hani şu oldies-goldies dediğimiz türden ama lisan çeşitliliğiyle çok zengin. Yemek ve mezeleri şahane. Yolunuz düşerse uğrayın. Ama bu bir reklam değil tavsiyedir.

Mahmut Övür: Değerli dostum Prof.Dr. Yusuf Kalko ve Doç.Dr. Ali Koçyiğit’le birlikte… Beylikdüzü’ndeki Özel Sağlık Merkezi’nde hem sohbet ettik hem de kalbe giden yolları kontrol ettirdim. Teşekkürler Yusuf hocam.

Listede ismi bulunan Fatih Portakal, "Beni de yazmış Faruk abi. Hiç bir maddi çıkar karşılığında yapmadım. Arkadaştan gelmişti. Böyle bir şeye ihtiyacım da yok. Sadece şişesi ve farklı bir alkollü içecek olduğu için paylaşmıştım. Keyif aldığım şeyleri paylaşıyorum. Bir de İzmir den çıkma. Bu kadar." paylaşımını yaptı.

Bildirici, Portakal'ın paylaşımına, "Sevgili Fatih, çıkar karşılığı olmadığına eminim. Zaten yazımda da bunu özellikle belirttim ama tanıtılan bir ticari ürün! İyiniyetli bir hareket de olsa sonucuna dikkat çekmek istedim. Benimki sana ve tüm meslektaşlarıma gazetecilik ilkelerine dair bir hatırlatma. Bu kadar." yanıtını verdi.