Medya Ombudsmanı Bildirici: 'Öteki kadın kocası çıktı' haberinde  özel yaşamın gizliliği ihlal edilmiş, psikiyatrist Hürriyet’i uyarmış ama dinlememişler

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, pek çok gazete ve internet sitesinde yayımlanan "Öteki kadın kocası çıktı" başlıklı haberin özel hayatın gizliliğine ihlal ettiğine ilişkin uyardı. Bildirici, söz konusu haber için çocuk ve genç psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri'nin Hürriyet gazetesini uyardığını yazdı.

Bildirici yazısında, “Öteki kadın kocası çıktı' haberi birçok etik sorunla malül bir boşanma yani eşler arası kavga haberi. Kadının kocasına dair bütün hıncını boşaltması sağlanmış, intikam almasına aracılık edilmiş bu haberlerde." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Kadın kendi evinden gizli kamerayla aldığı görüntüyü sadece boşanma davası dosyasında kullansa problem olmayabilirdi. Ama medyada yayımlanması etik açıdan yanlış. Ünlü ve kamusal görevde bulunmadığı için yaşadıkları toplumu ilgilendirmeyen bir kişinin mahrem alanına dair görüntüleri yayımlamanın makul ve etik bir gerekçesi olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, "Kaldı ki, çocuk ve genç psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, Hürriyet’in eksik sorusunu yanıtlarken sorunun bu yanına dikkat çekmiş: 'Bana göre buradaki sorunlardan biri de ‘mahrem’ görüntülerin dava dosyasından çıkıp, özellikle de sosyal medyada, hayli sert yorumlar eşliğinde elden ele yayılmasında'Uzman psikiyatrist, mahrem görüntülerin elden ele yayılmasının yanlışlığını vurgulayarak gazeteyi de uyarmış aslında… Elden ele dolaşması yanlışsa, medyada yayımlanması yanlış olmaz mı?" ifadesini kullandı.