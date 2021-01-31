Medya Ombudsmanı Bildirici: ”Örtülü reklam"da gazete ayrımı yok, Sözcü, Sabah, Yeni Şafak, Türkiye, Akşam gazeteleri PR sayfasını aynen yayımladı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Gazetelerde ilan ya da tanıtım sayfası olduğuna dair bir uyarı konulmayan ve mizanpajı ilk bakışta haber sayfalarından ayırt edilemeyen 'örtülü reklam' ya da başka bir deyişle 'dolaylı reklam' sayfaları giderek artıyor. 'Sigorta' başlıklı 'örtülü reklam' sayfasının Sözcü, Sabah, Yeni Şafak, Türkiye, Akşam gazetelerine yayımlandı” değerlendirmesini yaptı.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, “Daha önce de birkaç kez yazdım ama anlaşılan yinelemek gerekiyor. Tüketicileri korumak amacıyla hazırlanan Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği'nin 'Reklamların ayırt edilmesi' başlıklı altıncı maddesinin ilk fıkrası “örtülü reklamı” yasaklıyor. Bu yönetmeliği uygulamakla yükümlü olan kuruluş, Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan Reklam Kurulu. Şikayet üzerine harekete geçen Reklam Kurulu’nun son kararlarına baktım, gazetelerdeki bu tür 'örtülü reklamlar' hakkında bir karar bulamadım. Çoğunlukla internet ve bazı televizyon kanallarında yayımlanan kozmetik ürünler ve sağlık ürünleriyle ilgili kararlar verilmiş. Muhtemelen bu 'örtülü reklamları' şikâyet eden olmamış!" yorumunu yaptı.

Bildirici, "Görüldüğü gibi, 'örtülü reklam' ya da 'örtülü tanıtım' yapılması ticari reklam kuralları ve gazetecilik etik ilkeleri açısından yanlış. Aynı zamanda birer tüketici olan okurların bu şekilde kandırılması ticari firmaların işine yarayabilir ama gazeteciliğe zarar verdiği kesin… Gazeteciliğin kalan son güvenilirlik kırıntılarını da örtülü reklama tahvil etmek bir tercih olmamalı." ifadesini kullandı.