Medya Ombudsmanı Bildirici: Medya, iktidarın dilini öyle benimsiyor ki, eleştirel kanallardan Halk TV bile bundan kaçamıyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Gazeteler, internet siteleri ve TV'ler, 'Siirt'te başlık parası kaldırıldı' başlığıyla duyuruyor. Haberde ise kız tarafına 'her şey dahil 200 gram altın' verileceği yazıyor. Yani başlık yok ama kızlar 200 gram altın (87 bin TL) karşılığı verilecek!" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalara, şeyhlere 'kanaat önderi' yazmak da yeni moda. Medya, iktidarın dilini öyle benimsiyor ki, eleştirel kanallardan Halk TV bile bundan kaçamıyor! Hatta bir de başlık parası kararının 'kendi mahkemelerinde' alındığını belirterek, şeyhe ve aşiretlere yargı işlevi de veriyor" ifadesini kullandı.

Bildiricinin paylaştığı, "Siirt'te başlık parası kaldırıldı: Her şey dahil 200 gram altın" başlıklı NTV haberi ise şöyle:

"Siirt'te kanaat önderi Şeyh Bahattin Oran öncülüğünde toplanan aşiret liderleri ve kentin ileri gelenleri, gençlerin evlenmesinde büyük engel teşkil eden başlık parasını kaldırma kararı aldı.

Gelen şikâyetler üzerine böylesi bir karar aldıklarını söyleyen Basret Medresesi Sorumlusu Hıfzullah Oran, "Bugün tarihi bir karara imza attık. Kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle araya gelerek, başlık parasını kaldırma kararı aldık. Yeni evlenecek olan gençlerimiz, bir hayli ciddi sıkıntı çekiyordu. Biz bunun farkındaydık. Gelen şikayetleri değerlendirdik ve Şeyh Bahattin Oran'a bildirdik. Kendisi de aşiret liderlerini toplayarak, bundan sonra başlık parası alınmaması kararı aldı" dedi.

Aldıkları kararda düğünlerde ne kadar takı verileceğini belirlediklerini anlatan Oran, "Türü fark etmeksizin, her şey dahil, toplam 200 gram altın alınacak. Tatlı ikramı kaldırılacak. Gelinin ailesine masraflar için 10 bin TL verilecek. Alınan iş bu kararlara uymayan aşiret mensuplarının düğünlerine, kimse katılmayacak. Allah Hayırlı ve uğurlu eylesin" diye konuştu."