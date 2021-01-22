Medya Ombudsmanı Bildirici: Magazin de reklama bulandı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Son dönemde magazin haberlerinde sanatçıların, magazin ünlülerinin isimlerinin çeşitli ticari ürünler ve markalarla birlikte anıldığı çok habere rastlıyorum. Bu magazin haberlerinin bazıları o kadar eften püften ki, sırf bir markanın, bir ürünün örtülü reklamını yapmak için yazılmış olduğu ilk bakışta sırıtıyor.” görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesinden futbolcu Caner Erkin’in aldığı araba, Akşam gazetesinde oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç’un villası haberlerini örnek gösteren Bildirici yazısında, "Lütfen magazin haberlerine bir de bu gözle bakın. Magazin ünlülerinin haberi mi veriliyor, örtülü reklam mı yapılıyor? Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinin yeni otomobili, Barış Arduç – Gupse Özay çiftinin yeni villası haberlerini örnek verip inceledim ama sizler dikkat ederseniz hemen her gün onlarca böyle örtülü reklam haberi göreceksiniz. Madem bu haberleri yazanlar gazetecilik ilkelerini hiçe sayıyor, o zaman okurların farkındalığını artırmanın zamanı…" ifadesini kullandı.