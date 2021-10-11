Medya Ombudsmanı Bildirici, Koronavirüs hastalarının aşı kampanyasında kullanılması konusunda uyardı: Bir süre sonra kanıksama etkisi yaratabilir

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Koronavirüs aşı kampanyasında hastaların kullanılması konusunda uyardı. “Aşı kampanyalarının sürekli ölüm ve korkutma üzerine kurulması bir süre sonra kanıksama etkisi yaratabilir” diyen Bildirici, sigara paketlerinde kullanılan hasta fotoğraflarını hatırlatarak, “Bu tür görüntülerin dozunda kullanılması gerek. Aksi takdirde bir süre sonra tamamen etkisini yitirebilir” dedi.

“Geçen yıl 10 Ekim’de Korona nedeniyle yaşamını yitiren hasta sayısı 56’ydı; bu yıl 10 Ekim’de 196. Buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemler geçen yılla kıyaslanamayacak kadar hafif. Hatta neredeyse kalabalık yerlere girişte HES kodu gösterme zorunluluğu dışında bakanlığın bir önlemi kalmadı” diyerek durum değerlendirmesi yapan Bildirici, devamında şunları kaydetti:

“Buna rağmen Sağlık Bakanı Koca, vakaların artmasından dolayı vatandaşları suçlayabiliyor. Aynı anlayış, aşı olmayı öneren hasta görüntüleri çekiminde de geçerli. Orada da kurbanlar suçlu gibi gösteriliyor. Aşı olmayanların toplumda düşmanlaştırılmasına yol açılıyor. Bu yayınların görüntülenen hastaların suçluluk duygusunu artıracağı, hastada psikolojik tahribat yaratabileceği de görmezden geliniyor.

Bir de unutmamak lazım. Aşı kampanyalarının sürekli ölüm ve korkutma üzerine kurulması bir süre sonra kanıksama etkisi yaratabilir. Bu tür görüntülerin dozunda kullanılması gerek. Aksi takdirde bir süre sonra tamamen etkisini yitirebilir. Tıpkı bir zamanlar yürütülen trafik canavarı kampanyası ya da sigara paketlerinin üzerindeki yazı ve görüntüler gibi…”

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