Medya Ombudsmanı Bildirici: Kılıçdaroğlu yayınına, Şentop ve Karaismailoğlu’nun bağlanması adil değil

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Teke Tek programında ağırlayan Fatih Altaylı’nın, yayına Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun telefonla bağlanmasının adil olmadığını söyledi.

“Fatih Altaylı, ‘Kılıçdaroğlu kabul etti’ diyor ama canlı yayına bağlanmada inisiyatif konukta olamaz. Kaldı ki, Erdoğan’ın olduğu programa Kılıçdaroğlu bağlanabilir mi? Hayır. Öyleyse bu yayına Şentop ve Karaismailoğlu’nun bağlanması adil değil” diyen Bildirici, “Altaylı, canlı yayında cevap hakkı sınırlarını aşmalarını önlemek için Şentop ve Karaismailoğlu’nun yazılı cevaplarını programda okuyabilirdi. Böylesi daha adil ve dönem koşullarına uygun bir cevap hakkı formatı olurdu” görüşünü aktardı.

“Muhatapların yayına bağlanması konusunda inisiyatif, konukta değil yayıncıda olmalı”

“Tartışmanın odağı, bir liderin konuştuğu canlı yayına rakiplerinin bağlanması konusu oldu. Lider konuşurken suçladığı kişiler bağlanır mı? Oysa burada bence asıl mesele genel başkan olması değil, Cumhurbaşkanı da olabilirdi” diyen Bildirici, bloğundaki yazısında konuya ilişkin olarak şu görüşlerine yer verdi:

“Türkiye’deki diğer kanallarda olduğu gibi Habertürk televizyonunun da cevap hakkının nasıl kullandırılacağı konusunda bir kuralı, bir standardı yok.

İzleyiciye deklare edilmiş bir kural olsaydı, Şentop ve Karaismailoğlu’nun canlı yayına bağlanmasının doğru olup olmadığını tartışılmazdı. Örneğin program başlamadan önce Kılıçdaroğlu’nun da onayı alınarak bütün muhatapların canlı yayına bağlanacağı anons edilebilirdi. Ama böyle bir duyuru yapılmadığına göre Şentop ve Karaismailoğlu aradığında karar vermesi gereken de yayıncı olarak Fatih Altaylı’ydı.

Muhatapların yayına bağlanması konusunda inisiyatif, konukta değil yayıncıda olmalı. Aksi halde diyelim Karaismailoğlu’nun olduğu bir yayına Kılıçdaroğlu bağlanmak istese ve Karaismailoğlu bunu kabul etmese ne olacak? Demem o ki, Kılıçdaroğlu’nun kabul etmesi yayıncılık açısından yeterli bir gerekçe değil. Kılıçdaroğlu istemiş de olsa karar yetkisi ve sorumluluk doğrudan Altaylı’nındır.

Burada haklı soru, böyle bir cevap hakkı formatının Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da bakanların katıldığı bir programda uygulanıp uygulanamayacağı sorusudur. Bunun olamayacağını ve şimdiye kadar olmadığını da biliyoruz. Erdoğan ve AKP’li bakanlara uygulanamayacak bir yöntemin Kılıçdaroğlu’na yapılmasının adil olduğu söylenemez."

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