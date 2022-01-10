Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu yayınına gelen eleştirilere yanıt

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırladığı Teke Tek programıyla ilgili gelen eleştirilere sert bir dille tepki gösterdi.

Kudurmuş bir kitlenin programa TBMM Başkanı’nı ve Ulaştırma Bakanı’nın bağlanmasını eleştirdiğini ve "Erdoğan olsa bağlayacak mıydın?” dediğini aktaran Altaylı, “Cumhurbaşkanı zaten benimle yayına çıkmıyor da, eğer çıksa idi ve böyle bir cevap hakkı talebi gelse idi onu da konuğa sorar, bağlanmasını isterim derse bağlardım. Der miydi demez miydi ona da siz karar verin!” dedi.

Altaylı, “Ama lütfen böylesi demokratik tartışmalara ve tarafsız gazeteciliğe alışın. Gazetecilik kriterinizi eleştirdiğiniz kişiler belirlemesin. Beni de iktidar değişse de ben de bir yerler kapsam, iki ihale alsam diyen gazetecilerle karıştırmayın” diye sitem etti.

“Kiralık haysiyetliler haddinizi bilin”

Altaylı yazısının diğer bölümünde ise, “Beni korkaklıkla falan suçlayan partilerin maaşlı adamlarına, mesleki geleceğini partilerin geleceğine endekslemiş yeni dönem fırsatçılarına, iktidar veya muhalefete embedded gazetecilik yapanlara gelirsek” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tüm ekranlar kapalı iken Meral Hanım’ı partiyi kurduğu günlerde ve sonrasında ağırlayan program Teke Tek’ti. Bu yüzden iktidar ortaklarının hakaretlerine maruz kalan bendim. Ali Babacan partisini kurma hazırlığında iken ve kendisine selam vermeye dahi korkulurken Ali Babacan’ı ekrana çıkaran da Teke Tek programıydı. Partinin kuruluşu sonrasında defalarca konuk alan da! Bu yüzden iktidarın hedefi olan da bendim. Keza Gelecek Partisi kurulduktan sonra tüm medya Prof. Ahmet Davutoğlu’na mesafe koyarken ve kendisinden kaçarken, kendisine ekranı açan Teke Tek programı idi. Bu yüzden işitmediği hakaret kalmayan ise Davutoğlu'nu tüm siyasi hayatı boyunca eleştirmiş ama günü geldiğinde demokratik hakkına saygı göstermiş olan bendim. Ben bunları yaparken siz ne yapıyordunuz hatırlatayım mı! Siyasi partilere endeksli televizyonlarda siyasi partiden maaş alarak gazetecilik, onu bile yapmayı beceremeyenleriniz ise belediyelerden ihale alıyordunuz. Açtırmayın kutuyu. Sedat Peker’in deyişiyle haysiyeti partilerden aldığı avanta kadar olanlar. Zekası ise hiç olmayanlar.”

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