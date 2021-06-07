Medya Ombudsmanı Bildirici: Gazeteciler, "erkek adama etek" lafını unutsunlar, bu sözün kadınlara yönelik ayrımcı bir dil olduğunu hatırlasınlar yeter

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Karısını taciz eden adama etek giydirdi" haberine ilişkin olarak, "Bu haberler hiçbir olumsuzluk ifadesi eklenmeden, hatta pornografik bir dille aktarılınca kadınların aşağılanmasına medya da katkıda bulunmuş oluyor. Medya da kadınlara karşı ayrımcılığı, cinsiyetçiliği bu yeniden üretmiş oluyor; bu yanlış 'kültürün' devam etmesine, yaşamasına, yayılmasına aracı oluyor. Gazeteciler, 'erkek adama etek' lafını unutsunlar, bu sözün kadınlara yönelik ayrımcı bir dil olduğunu hatırlasınlar yeter" dedi.

Bildirici, "Medyanın 'erkek adama etek giydirme' halleri" başlıklı yazısında, "İstanbul Pendik’te yaşayan bir adamın eşini taciz ettiği gerekçesiyle bir erkeğe sutyen taktırıp etek giydirmesi ve sopayla döverek karakola götürmesini anlatan haber, Hürriyet’ten Habertürk’e, Sputniknews’ten Cumhuriyet’e kadar onlarca haber sitesinde yayımlandı. Adamın zorla eşine çektirdiği görüntülerle birlikte kullanılan bu habere basılı medyada ilgi daha düşüktü. 1 Haziran’da sadece Akşam ve Sözcü gazeteleri, üçüncü sayfada bu habere yer verdi. Aslında medyamızın “etek giydirilen erkek” haberlerine ilgisi yeni değil. Ne zaman, nerede böyle bir hadise olsa “haber değeri” yüksek kabul edilip, hemen sayfalarda yer açılıyor. İnternette “adama etek giydirdi” diye taratınca onlarca haber çıkıyor" dedi.

Bildirici, "Aslında bu anlayış, sadece kadın giysilerini hakaret ve aşağılama aracı haline getirmiyor; aynı zamanda kadını ve kadınları da aşağılıyor. Erkekleri kadınlardan üstün gören, cinsiyetçi, ayrımcı bir davranış bu. Bu haberlerin tümünde erkekler, başka bir erkekten intikam almak, onu başkalarının önünde aşağılamak için etek giydiriyorlar, bazen sutyen de taktırıyorlar; sonra o giysilerle dolaştırıp ya da fotoğraf çektirip teşhir ediyorlar. Amaç da o erkeği aşağılamak, değersizleştirmek, onurunu kırmak Tamamen erkek egemen kültürün ürünü bir anlayış. Bir erkeğin etek giyip kadın gibi gezmesi erkeklikten çıkmak, erkeğin kadınlaşması anlamına geliyor bu anlayışa göre. Çünkü etek ve sutyen kadın giysileri. Onları giyen de kadın gibi oluyor, kadınlaşıyor!" yorumunu yaptı.

Bildirici, gazetecilerin olayla kendi aralarına mesafe koyması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu eylemin yanlışlığını bir şekilde vurgulamalı, başlıkta ve haberin aktarımında eylemi meşrulaştıracak, haklılaştıracak ifade kullanmamalı.

Hatırlarsınız eskiden kadın cinayeti haberlerinde 'namus cinayeti' ifadesi çok sık kullanılırdı. Bereket bu ifadenin cinayeti gerekçelendirdiği ve meşrulaştırdığı eleştirileri gazeteciler arasında da kabul gördü de artık “namus cinayeti” başlıklarını görmez olduk.

Başka bir örnek, nefret söylemi içeren olayların aktarıldığı haberler. Nefret söyleminin, olumlamadan ve hatta yanlış olduğunun altı çizilerek aktarılması gerekiyor. Aksi halde nefret söyleminin de toplumda yeniden üretilmesine katkıda bulunulmuş oluyor.

Kısacası, 'erkeğe etek giydirme' haberlerinin de özenli bir dille yazılması, kadınları aşağılayan bu cinsiyetçi eylemin olumlanmadan aktarılması gerekir. Gazeteciler, 'erkek adama etek' lafını unutsunlar, bu sözün kadınlara yönelik ayrımcı bir dil olduğunu hatırlasınlar yeter…"