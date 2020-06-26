Medya Ombudsmanı Bildirici: Karar gazetesi, Sabah’ı manşetten yalanladı; gerçek üstü tablolar yaratmaya çalışmak gazeteciliğe zarar verir

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün "Borsada yabancı kontrolü bitiyor" haberini Karar gazetesinin "Bu kaçışı durdurun" manşetiyle yalanlandığını belirterek, "Gazetecilik gerçeği aktarma işidir. Ekonomide kötüye doğru gidiş varsa ekonomi yazarının bu durumu yazarak, eleştirerek ekonomi yönetimini ve toplumu uyarması hem iktidarın hem de ülkenin yararınadır." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, “Borsada yabancı kontrolü bitiyor' başlıklı haber, müjdeler veriyordu. 'Borsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın attığı adımlarla yabancı boyunduruğundan kurtuluyor. Borsada yerli ve yabancı oranı neredeyse yarı yarıya geldi.' Sabah gazetesinin 'Borsada yabancı kontrolü bitiyor' müjdesini tam unutmuştum ki, Karar gazetesinin dünkü manşetini gördüm. “Bu kaçışı durdurun” başlığı altında şöyle deniliyordu: 'Finans çarkının dönmesi için sürekli yabancı sermaye girişine ihtiyaç duyan Türkiye’de yılbaşından bu yana sadece finansal piyasalardan 10 milyar dolarlık sermaye çıkışı oldu.” ifadesini kullandı.

Bildirici söz konusu haberlere ilişkin ekonomi yazarları Mustafa Sönmez, Uğur Gürses ve Erdal Sağlam’ın görüşlerine başvurduğunu yazdı.

Bildirici yazısında, "Görüldüğü gibi, birbirinden habersiz olarak görüştüğüm üç ekonomi yazarı da yabancı sermayenin çıkışını olumlu bir gelişme olarak görmüyor. Mustafa Sönmez ve Uğur Gürses, Sabah’ın haberini 'züğürt tesellisi' olarak değerlendirirken Erdal Sağlam da “kötüyü iyi gösterme çalışması” olarak nitelendirdi. Üçü de Karar’ın haberini doğru buluyor. Ekonomi uzmanları açısından bu kadar açık bir tablo varken Sabah nasıl oluyor da olumsuz bir durumu müjdeli bir haber olarak sunabiliyor? Bunu açıklayabilmek çok zor. Siyasi iktidarın yaratmak istediği tabloya destek olmaktan başka bir neden göremiyorum. Gazetecilik gerçeği aktarma işidir. Ekonomide kötüye doğru gidiş varsa ekonomi yazarının bu durumu yazarak, eleştirerek ekonomi yönetimini ve toplumu uyarması hem iktidarın hem de ülkenin yararınadır. Bunu yapmak yerine rakamları tersinden okuyup, bu kadar da olmaz dedirtecek biçimde gerçek üstü tablolar yaratmaya çalışmak ülkeye yarar sağlamaz. En çok da gazeteciliğe zarar verir. Siyasi iktidarın manivelası haline gelen habercilik, propaganda faaliyetine dönüşür." değerlendirmesinde bulundu.

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