Medya Ombudsmanı Bildirici: “Kadın doktor, doktor eşine Koronavirüs bulaşsın diye tükürdü" haberinde suçlamalara karşı kadının görüşü alınmamış!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Demirören Haber Ajansı tarafından geçilen ve pek çok gazete, TV kanalı ve haber sitesinde kullanılan “Kadın doktor, doktor eşine Koronavirüs bulaşsın diye tükürdü" başlıklı haberde suçlanan kadının görüşüne yer verilmediğine dikkat çekti.

Bildirici, "Kadın her zaman başrollerde, mağdur da olsa sanık da olsa hep haberin temel öznesi. Bizim medyanın değişmez kuralı bu. Kadın haberleriyle ilgili onca kılavuz hazırlandı, kadın örgütleri o kadar eleştiri yağdırdı, bir türle değişmiyor Babıali günlerinden kalma bu 'altın' kural." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir haberin hiç sorgulanmadan, editöryal denetimden geçmeden bu şekilde yayımlanmasını yadırgamadım. Zira biliyorum, son yıllarda ajanslardan gelen bu tip haberler hiç sorgulanmadan, ek bilgi konulmadan neredeyse otomatik olarak yayına veriliyor. Editörlerin görevi, Türkçe yazım kontrolü yapmak ve -çarpıcı değil- 'çekici' başlık atmakla sınırlanmış durumda çoğunlukla Gerçek bir editöryal kontrolden geçse bu haberdeki eksiklikler hemen farkedilirdi. Kadını başrollere koyup, hemen suçlu koltuğuna oturtmadan önce hiç olmazsa 'Kadın suçlamalara ne yanıt vermiş?' sorusuna cevap aranırdı. Soru sormayı unutmamak çok önemli vesselam…" görüşünü savundu.