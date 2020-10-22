Medya Ombudsmanı Bildirici: İnternette son yıllarda oradan buradan araklayıp sonrasına bakılmayan bir habercilik tarzı yaygınlaştı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Akşam gazetesinin iki Azerbaycanlı gazetecinin paylaşımlarına dayandırdığı “18 yaşında cephede kaybolmuştu! Azerbaycan askeri 28 yıllık esaretten kurtarıldı” başlıklı haberinin yalanlanmasına rağmen birçok sitede düzeltilmeden yer aldığını belirtti. Bildirici, "İnternette son yıllarda oradan buradan araklayıp sonrasına bakılmayan bir habercilik tarzı yaygınlaştı" görüşünü savundu.

Bildirici, "Aradan günler geçti, bir iki sitede düzeltildi haber. Ancak 'Şamhalov İmran 28 yıllık esaretten kurtarıldı' haberi Akşam, Yeni Çağ, Yeni Akit gazeteleri ve birçok sitede hâlâ olduğu gibi duruyor. Bu medya kuruluşları, sosyal medyadaki paylaşımlara dayanan, birbirlerinden kopyalayarak kaynak da göstermeden yayımladıkları bu haberin yalanlandığının farkında olmayabilirler mi? Bu mümkün. İnternette son yıllarda oradan buradan araklayıp sonrasına bakılmayan bir habercilik tarzı yaygınlaştı. O nedenle bu haberin doğru çıkmadığını fark etmemiş olabilirler." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Eğer bu medya kuruluşları, yayımladıkları bir haberin sonrasında olup bitenleri takip etmiyor, yalanlandığını fark etmiyorlarsa da vahim, bilerek düzeltmiyorlarsa da vahim." görüşünü savundu.

Bildirici, "Bilerek ya da bilmeyerek bir yalanın toplumda dolaşımına aracılık ediyorlar. 1917 yılında, ünlü Amerikalı Senatör Hiram Johnson’ın ünlü deyişi ile 'Savaşın ilk kurbanı gerçeklerdir.' Karabağ savaşı için de geçerli bu söz. Bu savaşta da önce gerçekler öldü. Üstelik öldüren gazeteciler…" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın