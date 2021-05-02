Medya Ombudsmanı Bildirici: Hürriyet'in teknoloji köşesi bir gazete yazısından çok, teknoloji mağazalarının reklam broşürüne benziyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet’in ekonomi sayfalarındaki Volkan Yılmaz imzalı teknoloji köşesini değerlendirdi. Bildirici, "Hürriyet’in 'Teknoloji,' köşesi, okurunu bilgilendirmeyi değil marka model tanıtmayı, ürün pazarlamayı amaçlıyordu." düşüncesini dile getirdi. Bildirici, "Bu köşe bir gazete yazısından çok, teknoloji mağazalarının reklam broşürüne benziyor" yorumunu yaptı.

Bildirici, farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "Hürriyet’teki köşede okurun yararı değil markaların çıkarı gözetilmişti. Okurun çıkarı gözetilmiş olsa, marka ve modeller arasında ayrım yapılmaz; o işlevi gören değişik marka ve modellerin tümü olumlu ve olumsuz özellikleriyle birlikte tanıtılırdı. Okuru, bir ürünü satın almaya yönlendirilme çabası içine girilmezdi. aten aynı işlevi gören onlarca, yüzlerce marka ve model aygıt varken neden içlerinden biri seçilip sadece olumlu özellikleriyle yazılır? Örneğin piyasada o kadar çok marka ve model saç kurutma makinesi ve kablosuz kulaklık var ki, saymak mümkün değil. Ama Hürriyet’in teknoloji yazarı Volkan Yılmaz, bunların içinden D… markalı saç kurutma makinesini ve H... marka kablosuz kulaklığı yazmaya değer görmüş! Yazarken de övgülere doyamamış, hiçbir eksik ve olumsuz tarafını bulamamış bu ürünlerin." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

“Teknoloji” köşesinde fiyatıyla birlikte tanıtılan bu ürünlerin reklam bağlantısı olmadan seçildiğine inanmak mümkün değil. Okurun teknoloji yazısı adı altında kandırıldığı ve örtülü reklam yapıldığı besbelli. Zira bu köşe bir gazete yazısından çok, teknoloji mağazalarının reklam broşürüne benziyor.

Onur Baştürk’ün sosyal medyada kredi kartı reklamı yapmasına ve Volkan Yılmaz’ın “Teknoloji” köşesinde örtülü reklam yapmasına Hürriyet yöneticilerinin sessiz kalması… Ticaret Bakanlığı’nın Reklam Kurulu’nun da bunları izlemekle yetinmesi…"