Medya Ombudsmanı Bildirici, Hatay'daki orman yangını haberlerini değerlendirdi: Gazeteci, sorumlu kim olursa olsun ortada ciddi veriler varsa yazmaktan kaçınmamalı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hatay'daki orman yangını haberlerine ilişkin olarak, "Orman yangınını PKK’nın çıkardığını kesin kanıtlara dayanıyormuş gibi yazmak yanlıştı. 'İddia' olarak vermek ve PKK’nın kontrolündeki bir örgütlenmenin ormanı yakma olayını üstlendiği bilgisini aktarmak doğru olurdu. Ama PKK’nın bu yangından sorumlu olduğunu iddia olarak bile görmemek, hiç yazmamak da yanlıştı. Gazeteci, sorumlu kim olursa olsun ortada ciddi veriler varsa yazmaktan kaçınmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, "Medyanın büyük bölümünün fail konusunda hükmü vermiş olmasına rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada 'Türkiye genelinde yangının terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hususunda bir yaygın kanaat söz konusu. Tabii bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor' dedi. Soylu’nun 'kanaat'ten söz edip, soruşturmanın sürdüğünü orman yangınını PKK’nın çıkardığı konusunda kesin kanıt olmadığını gösteriyordu." ifadesini kullandı.

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