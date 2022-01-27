Medya Ombudsmanı Bildirici: FOX TV, Erdoğan'ın tehdidini yayımlamayarak Sezen Aksu’yu değil, Erdoğan’ı korudu

Medya Ombudsmanı Faruk Bildiri, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısı nedeniyle hedef gösterilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camisi'nde "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demesinin FOX Ana Haber Bülteni'nde yer almamasını eleştirdi. Bildirici, "İyi niyetle alınmış olsa da bu karar, Sezen Aksu’yu değil, Erdoğan’ı korumak gibi bir sonuç doğuruyor" yorumunu yaptı.

Bildirici, "FOX TV, Sezen Aksu’ya yönelik diğer tehditleri ve sanatçının yanıtını ancak aradan üç gün geçtikten sonra 23 Ocak’ta yayımladı. Bu haberde de Doğan Şentürk’ün, Erdoğan’ın tehdit içeren sözlerini 'sorumlu gazetecilik gereği yayımlamadıkları' yönündeki açıklamasından bir kesite de yer verildi. Böylece FOX Haber, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 'Bu konuşmayı yayımlamayın' isteğine de uymuş; Erdoğan’ın camideki konuşmasını hiç haber yapmayan iktidar yanlısı medya kuruluşlarıyla aynı paralele gelmiş oldu" eleştirisini yaptı.

Bildirici, Erdoğan'ın dün "Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" açıklamasını yaptığını da hatırlatarak, "Eğer o medya kuruluşları da bu tehdidi açıkça haber yaparak üzerine gitmeseydi Erdoğan, sözlerini toparlama ihtiyacı duymayacaktı, üzeri kapanıp gidecekti" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir

Bildirici, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu dijital çağda gizlemek mümkün değil ama gazeteci olarak yayımlamayarak üzerini örttüğünüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böylesi büyük bir yanlışını toplumdan saklamış olursunuz. Nitekim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bu sözlerin yayımlanmamasını istemesi de onların ilk andan itibaren bu yanlışın farkında olduklarını gösteriyor.

Hem de Sezen Aksu’ya yönelik tehlike Erdoğan’ın sözlerini gizleyerek değil, açıklayarak, üzerine giderek, yanlışın düzeltilmesini sağlayacak yayın yapılarak giderilebilir. Zaten her zaman olduğu gibi, gazetecilikte asıl mesele nasıl haber yaptığınızdır. Erdoğan’ın sözlerini, yanlışlığını vurgulayarak yayımlar, eleştirir, sorumluluğunu hatırlatır, uyarır, teşhir edersiniz; geri adım atılmasını, Sezen Aksu’nun güvence altına alınmasını sağlayacak yayın yaparsınız.

Nitekim Erdoğan’ın dün akşamki tv programında “Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir” diye geri adım atmasını sağlayan da “O dilleri koparmak görevimizdir” tehdidini açıkça yayımlayan, eleştiren, tartışan, tepki gösteren televizyon kanalları, gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya oldu. Eğer o medya kuruluşları da bu tehdidi açıkça haber yaparak üzerine gitmeseydi Erdoğan, sözlerini toparlama ihtiyacı duymayacaktı, üzeri kapanıp gidecekti. Gerçi Erdoğan’ın sözleri tehdidi Sezen Aksu’ya yapıldığı gerçeğini üzerini örtmeye yetmiyor ama yine de bir geri adım. Hem de Erdoğan’dan duymaya alışık olmadığımız türden.

FOX TV’nin de böyle bir tavır alıp, Erdoğan’ın tehdidinin üzerine açıkça gitmek yerine, o sözleri izleyicisine aktarmadan haber ve program yapması yanlış. Çünkü iyiniyetle alınmış olsa da bu karar, Sezen Aksu’yu değil, Erdoğan’ı korumak gibi bir sonuç doğuruyor.

Ana Haber bülteninin bu ülkenin en çok izlenen haber programı olması eleştirel habercilik çizgisindeki FOX TV Haber Merkezi’ne daha ağır sorumluluklar yüklüyor."