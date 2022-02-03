Medya Ombudsmanı Bildirici: Esra Erol, ailenin özel alanını tarumar ediyor, ayaklarının altına alıp çiğniyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki kadının kameraların karşısına çıkaran ve onu canlı yayında azarlaması nedeniyle tepki çeken Esra Erol’u, “Ailenin özel alanını tarumar ediyor, ayaklarının altına alıp çiğniyor" diyerek eleştirdi.

"Doğrusu içim ezildi izlerken, zor dayandım sonuna kadar… Bir insan, hüngür hüngür ağlayan üç insanı bir yandan azarlayıp bir yandan insan ilişkileri üzerine ahkam keserek programı sürdürebilir mi? Hem de 40 dakika boyunca…” diyerek tepki gösteren Bildirici, “Aslında Esra Erol’un bu kadar sinirlenmesinin nedeni Elif’in onun programında aktör olmayı reddetmesi” dedi. Bildirici, devamında şunları kaydetti:

“Programın senaryosunun bozulmasına izin vermek istemediği belliydi. Onun için de yerine döndükten sonra bile yüksek perdeden 'çirkin ilişkiler' diye konuşmayı sürdürdü. Hatta kendini tutamayıp yayımlanamayacak kadar ağır sözler de söylemiş olacak ki, bazı cümleleri sessizleştirilmiş, ekrana yansıtılmamıştı.”

Elif’in programdan çıkmak istediğini ancak Esra Erol’un “konuyu uzattıkça uzatarak çıkmasına izin vermediğine” dikkati çeken Bildirici, “Her ne kadar Esra Erol, eleştirileri yanıtlarken ‘Toplumsal meselelere gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız’ dese de programın bu aileye yardım yapmayı ya da toplumsal bir sorunu çözmeyi amaçlamadığı çok açık. Tamamen reyting amaçlı bir program bu” dedi.

“Esra Erol, programda ailenin özel alanını tarumar ediyor, ayaklarının altına alıp çiğniyor; ekranlardan milyonlarca insana aktarıyordu. Aile fertlerine üstten bakıyor, onları aşağılıyor; Elif’in yaşamıyla ilgili hüküm veriyor, yargılıyordu” diyen Bildirici, babanın “Yine de doktor kontrolünden geçsin bu" talebine de karşı çıkmamasına dikkati çekerek, "Bu çağda bu yaklaşım insanın tüylerini diken diken ediyor” görüşünü aktardı.

Bildiricinin "Esra Erol, genç kızın stüdyodan çıkmasını bile engellemiş" başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.