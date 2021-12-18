Medya Ombudsmanı Bildirici: EMD, bir an önce geleneklerine dönmeli, eleştirel ve sorgulayıcı gazetecilikten vazgeçmemeli

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin (EMD) gazetecilerin alınmadığı bakan ve yöneticilere yönelik yapılan ziyaretleri eleştirdi; "EMD, bir an önce geleneklerine dönmeli, bu sohbet toplantılarına bütün üyelerinin katılımını sağlamalı; eleştirel ve sorgulayıcı gazetecilikten vazgeçmemeli…" dedi.

Bildirici EMD'den eleştirilerine gelen şu yanıtı aktardı:

“EMD olarak pandemi nedeniyle genel merkezimizde 2,5 yıldır herhangi bir etkinlik yapamadık. Ancak koşullar hafiflemeye başlayınca ekonomi ile ilgili bakanları, kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerini yönetim kurulu arkadaşlarımızla ziyaret ederek, kendimizi ve derneğimizi hatırlatma yoluna gittik. Bu ziyaretlerin hepsini de haberleştirerek, üyelerimizin tümüyle ayrım gözetmeksizin paylaştık. Dolayısıyla herhangi bir akreditasyon söz konusu olmadığı gibi böyle bir tartışmanın içinde de yer almadık. Eğer bir akreditasyondan bahsedilecekse tek şartımız katılım için EMD üyeliğidir ve her zaman böyle devam edecektir.”

"Türker’in bu yanıtının tatmin edici olduğunu söyleyemem. Çünkü üyelerle birlikte yapılan sohbetler ve davetli toplantılar, pandemi döneminin başladığı 2020’den önce sona ermiş. Yönetim Kurulu ziyaretleri de daha önce başlamıştı" diyen Bildirici, "Üstelik artık bırakın 10-15 kişilik toplantıların, binlerce insanın katıldığı kongrelerin, mitinglerin yapıldığı bir dönemdeyiz. Kaldı ki, 'kendilerini hatırlatmak için ziyarette bulunmaları' gerekçesi de gazetecilik mantığına uymuyor. Gazeteciler kendilerini haberleriyle hatırlatır, ziyaretlerle değil" dedi.

"EMD yönetiminin, bu yıl içerisinde sıklaşan Beştepe Sarayı ve bakanlıklara yapılan ziyaretler yerine, derneğin kuruluşundan beri uygulanan üyelerin de katıldığı sohbet toplantılarını sürdürmesi gerekirdi" görüşünü ifade eden Bildirici, EMD’nin bu toplantılarının iktidarın akredite etmediği ekonomi muhabirlerinin ekonomi yöneticilerine ulaşabilmeleri için önemli bir fırsat olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Bildirici diğer eleştirilerini de şöyle sıraladı:

"Tümü aynı alanda faaliyet gösteren ve gazetecilik rekabeti içerisinde olan dernek üyesi ekonomi muhabiri ve yazarları arasında haksız rekabete de yol açıyor. Birinci eleştirim bu, ikincisi de bu ziyaretlerin amacının belirsizliği konusunda. Dernek yöneticileri bu ziyaretlerde EMD’nin 1987 ANAP iktidarına karşı yaptığı açıklamadaki gibi 'yanlış politikalar karşısında aydınlatma işlevini yerine getiriyor' denemez.

Üyelerin bir talebinin, ekonomi gazeteciliği alanındaki bir sorunun bakanlara iletildiğine dair de bir açıklama, bilgi de yok. Öyle olunca da bu görüşmeler yönetim kurulunun ilişki geliştirme temasları ve bakanların tanıtımı, daha açıkçası halkla ilişkiler faaliyeti olarak görünüyor.

EMD, bir an önce geleneklerine dönmeli, bu sohbet toplantılarına bütün üyelerinin katılımını sağlamalı; eleştirel ve sorgulayıcı gazetecilikten vazgeçmemeli…"

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