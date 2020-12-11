Medya Ombudsmanı Bildirici: Dinleme cihazı iddiası HDP'den gelince medya ilgisiz kaldı, İçişleri Bakanı Soylu yanıt bile vermedi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, HDP İstanbul İlçe Başkanlığı'nda çok sayıda 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı bulunmasının medyada yeterince yer almadığını söyleyerek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı "kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği” sözlerinin geniş yankı uyandırdığını hatırlattı. Bildirici, "Akşam, Aydınlık, Hürriyet, Karar, Milliyet, Milli Gazete, Sabah, Sözcü, Türkiye ve Yeni Şafak gazetelerinde tek satır göremedim. Dinleme iddiası HDP’den gelince sadece medya değil İçişleri Bakanı Soylu da ilgisiz kaldı. Soylu, HDP’li Oluç’un il binasına polisin dinleme cihazı koyduğu suçlamasına yanıt bile vermedi. HDP’nin İstanbul İl binasında dinleme cihazları bulunmasına ilişkin başka bir yetkiliden de ne bir açıklama geldi ne bir yalanlama. 'Sükut ikrardan gelir' misali bu iddia sessiz kalınarak doğrulanmış oldu ve böylece geçiştirildi" dedi.

Bildirici, "Herhangi bir partinin İstanbul il binasında bulunsa büyük haber olabilecek bir gelişme HDP İstanbul İl binasında olunca yaygın medyanın ilgisini çekmiyor?" diye soran Bildirici, "Oysa ortada bir mahkeme kararı olduğuna dair bir bilgi de yok. Keşke o medya kuruluşlarından biri çıksa da bu tavrın nedenini açıklasa. HDP binasına dinleme cihazları konulmasını neden ciddiye almıyorlar? Yoksa HDP’ye 'böcek' konulmasını olağan bir durum olarak mı algılıyorlar? Eğer böyleyse çok vahim ama başkaca bir açıklama tarzı da göremiyorum. Aslında yaygın medyanın HDP ile ilgili haberlerde objektif davranmadığına dair her gün onlarca örnek yaşanıyor. Özellikle iktidar medyası, bütün olaylarda öznenin kim olduğuna ve nerede olduğuna bakarak haber yapıyor" ifadesini kullandı.

Sabah gazetesini de eleştiren Bildirici, "Tayyip Erdoğan talimat vermiş: CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım. Sabah’ın yaptığı da bu işte. Öyle olmasaydı, taciz ve tecavüz vakalarında failin kim olduğuna ve hangi partiden olduğuna bakmaksızın aynı şekilde haber yapardı. Ne yazık ki, CHP’deki taciz olaylarında sergilenen bu çifte standart, HDP’de dinleme cihazı bulunması olayında da karşımıza çıkıyor. 'Haber değeri', partisine göre değişiyor bu anlayışta..." görüşünü savundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş, yargıya anlat, ona göre de gereği yapılır

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'nun 'Telefonum dinleniyor' iddiasına Soylu'dan yanıt: Gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira