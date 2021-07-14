Medya Ombudsmanı Bildirici: Deniz Baykal, Sözcü ve Cumhuriyet'e konuşmuş ama  bu bir söyleşi değil, "açıklama" olmuş, ne söylediyse onunla yetinilmiş

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımlanan Deniz Baykal söyleşilerine ilişkin olarak, "Deniz Baykal, Sözcü ve Cumhuriyet'e konuşmuş ama bu bir söyleşi değil, 'açıklama' olmuş, ne söylediyse onunla yetinilmiş" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz Baykal, Sözcü ve Cumhuriyet'e konuşmuş ama bu bir söyleşi değil, 'açıklama' olmuş. Zira tüm sorular 'Ne düşünüyorsunuz?', 'Açıklık getirebilir misiniz?', 'Ne dersiniz?' gibi... Baykal'ın söyledikleri hiç didiklenmemiş, hiç irdelenmemiş. Ne söylediyse onunla yetinilmiş. Baykal söyleşisinin enteresan bir yönü de, Cumhuriyet'te "Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı" denirken Sözcü'de "Sözcü ve Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı" yazması! Ama Cumhuriyet'te ikili foto var, Sözcü'de yok! Sözcü'deki foto, Cumhuriyet'tekinin yarısı gibi. Garip bir durum" ifadesini kullandı.