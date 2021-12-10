Medya Ombudsmanı Bildirici'den Sözcü'ye reklam tepkisi: Sayfa haber gibi düzenlenerek örtülü reklam yapılıyor, okur kandırılıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü gazetesinde bir e-ticaret şirketinin reklamının, editoryal içerikten ayırt edilmeği konusunda eleştiride bulundu. Bildirici, 'Bu bir ilandır' yazısının çok küçük yazıldığını söyledi.

Sözcü'nün okuru kandırdığını söyleyen Bildirici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sözcü okurları dikkat! Yedinci sayfada yayımlanan metinler haber değil, bir e-ticaret şirketinin reklamıdır. Sayfanın sağ altında büyüteçle okunabilecek büyüklükte 'Bu bir ilandır' yazılmış ama sayfa haber gibi düzenlenerek örtülü reklam yapılıyor" dedi.

Bildirici, Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nin 6. maddesinde 'Reklamlar, editoryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır' ve 'Reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır' denildiğini hatırlattı.