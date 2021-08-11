Medya Ombudsmanı Bildirici'den Milliyet'e reklam tepkisi: Gençler kandırılıyor, bunun adı da gazetecilik!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Milliyet'te yer alan özel bir üniversite reklamının editoryal içerikten ayırt edilememesine tepki göstererek, "Gençler kandırılıyor, bunun adı da gazetecilik!" dedi.

Bildirici, Milliyet'in söz konusu sayfasını Twitter hesabında paylaşarak, "Milliyet okuru dikkat! 9. Sayfa haber değil örtülü reklam sayfası. Yine gazetelerde tanıtım adı altında örtülü üniversite reklamlarından geçilmiyor zaten. Gençler kandırılıyor, bunun adı da gazetecilik!" dedi.