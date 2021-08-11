Medya Ombudsmanı Bildirici'den Milliyet'e reklam tepkisi: Gençler kandırılıyor, bunun adı da gazetecilik!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Milliyet'te yer alan özel bir üniversite reklamının editoryal içerikten ayırt edilememesine tepki göstererek, "Gençler kandırılıyor, bunun adı da gazetecilik!" dedi.
Bildirici, Milliyet'in söz konusu sayfasını Twitter hesabında paylaşarak, "Milliyet okuru dikkat! 9. Sayfa haber değil örtülü reklam sayfası. Yine gazetelerde tanıtım adı altında örtülü üniversite reklamlarından geçilmiyor zaten. Gençler kandırılıyor, bunun adı da gazetecilik!" dedi.
Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde “Reklamlar, editoryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır” ve “reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır” deniyor.
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de 'Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile ilan-reklam amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak biçimde yapılmalıdır' ilkesi yer alıyor.