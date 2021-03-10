Medya Ombudsmanı Bildirici'den gazetecilere: Memleketin ortasına Covid-19 bombası atılıyor, neredesiniz?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, normalleşmeyle birlikte oluşan kalabalıkları eleştiren gazetecilerin AKP kongrelerini görmezden geldiğini belirtti. Gazetecilere seslenen Bildirici, "Memleketin ortasına Covid-19 bombası atılıyor, neredesiniz?" diye sordu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında, "7 Mart Pazar sabahı yayımlanan gazeteler de televizyonlarla aynı doğrultuda yayın yapıyordu. Akşam 'Sokağa döküldük', Cumhuriyet 'Cumartesi çılgınlığı', Hürriyet 'Yasaksız ilk cumartesinin kıymetini bilemedik', Milliyet 'Bu gidişle mavi zor sokaklar doldu taştı', Sabah 'Yasaksız ilk cumartesi sokaklar doldu taştı', Sözcü '13 hafta aradan sonra İstiklal Caddesi lebaleb doluydu', Türkiye 'Kontrolsüz cumartesi' başlıklarını kullandı. Bu haberlerin ortak özelliği de vatandaşların önlemlere özen göstermemekle suçlanmasıydı. Ama iktidar partisinin kısa süre önce topladığı 'lebaleb dolu' kongre salonlarından hiç söz edilmeden okurlar suçlanıyordu!" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel dışındaki gazeteler, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yürüyüşe polis müdahalesini de görmezden gelmişlerdi. Pazar günkü gazetelerde polisin kadınlara sert müdahalesi, saçlarından tutup sürüklemesi, eşcinselleri bindikleri taksiyi takip edip gözaltına alması ve bir polisin foto muhabiri Şener Yılmaz Aslan’ı tokatlamasıyla ilgili haber de yoktu.

Ne yazık ki, gerek iktidar kontrolündeki medya, gerekse bağımsız ve eleştirel medyanın büyük bölümü pandemi koşullarında böyle bir kongre yapılmasının risklerine, olası tehlikelerine değinmedi. İki kişi yan yana geldiğinde mikrofon uzatan, basılan lokantaları ve bir eczanede yan yana oturan üç kişiye ceza verilmesini haber yapan medya binlerce insanın salonda toplanmasını görmezden geldi ve topluma yansıtmadı.

Bazılarını kaçırmış olabilirim ama sadece Tele 1 ve Oda TV internet sitelerinde “Erdoğan’dan yeni lebaleb kongre” başlıklarını ve eleştirel haber hazırlandığını gördüm.

Haber kanallarındaki kongre haberleri de farklı değildi. Zaten Erdoğan konuşurken canlı olarak yayımlandığı için kameraların gösterdiği kadar yansıtabildiler tribünleri. Televizyonların ana haberlerinde de aynı şekilde ne pandemi koşullarındaki salonda toplanan kalabalıktan, ne de bunun sakıncalarından bahsedildi. Haber kanallarında da “Erdoğan’ın pandemi koşullarında lebaleb salonlarda kongre yapması” hakkında bir tartışmaya rastlamadım.

Bu kongreler, Türkiye’nin ortasına Covid-19 bombası atmak gibi toplum sağlığı açısından son derece tehlikeli faaliyetler. İnternet siteleri, televizyonlar ve gazetelerin çok büyük bir bölümü ise bu tehlikeye dikkat çekemiyor, toplumu ve parti yöneticilerini uyaramıyorlar. Bütün suçu, okur ve izleyicilerine yüklemekle meşguller. Sanat etkinlikleri yasaklanmış sanatçıların, işyerleri kapatılmış esnafın sosyal medyadan yükselttikleri tepkilere bile gözlerini kapatıyorlar. Böylesi daha kolaylarına geliyor galiba… Birilerini kızdırma tehlikesi de yok"