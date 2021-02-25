Medya Ombudsmanı Bildirici'den Cumhuriyet ve Hürriyet okurlarına uyarı: Halkla ilişkiler yazıları; birinde ilan olduğu uyarısı küçük de olsa var diğerinde ise yok

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhuriyet gazetesi okurlarına 8. ve 9. sayfalardaki metinler için uyardı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet okuru dikkat! 'Aydın’da tarım Büyükşehir’le gelişiyor' başlıklı 8. sayfa ve 'Dünyanın gözü Didim’de' başlıklı 9. sayfadaki metinler, halkla ilişkiler yazıları. Zaten metinlerin yanlarına küçücük 'Bu bir ilandır' yazılmış, fark etmemiş olabilirsiniz. Uyarıyorum." ifadesini kullandı.

Hürriyet okurlarını da uyardı

Cumhuriyet okurlarını uyaran Bildirici, hemen ardından Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda da Hürriyet okurlarının dikkatini çekti. Bildirici bu paylaşımında “Hürriyet okuru dikkat! “Oto kiralama dosyası” başlıklı 9. “Türkiye OSB’ler dosyası” başlıklı 10 ve 11. sayfalardaki metinler, örtülü reklam. Zaten konuşanların şirket ve kurumlarının reklamları da var. Metinlerin yanlarına küçük de olsa “Bu bir ilandır” da yazılmamış. Uyarıyorum!” eleştirisini dile getirdi.