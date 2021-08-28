Medya Ombudsmanı Bildirici’den caretta carettaların ölümüne sebep olan otelin isminin açıklanmamasına tepki: Bu yanlış habercilik!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından Antalya Belek'te, yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağasının ahşap yürüme bandı altında sıkışıp ölmesiyle ilgili haberlerde, sorumlu otelin isminin açık bir şekilde yazılmamasını eleştirdi.

“Bu yanlış habercilik! Belek'te kumsala ahşap yürüme bandı koyup caretta yavrularının ölümüne neden olan otelin adı haberde olmalıydı” diyen Bildirici, “AA, DHA, Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Karar, Milliyet, Sözcü adını yazmadı, oteli korudu. Diken'e göre, otelin adı Port Nature Luxury” diye yazdı.

“Maalesef gazeteciler olumlu olduğunda oteli, şirketi göklere çıkarmaya, olumsuzluklarda isim gizlemeye alıştı” eleştirisinde bulunan Bildirici, “Caretta yavrularının ölümüne neden olan otelin adını olmaması öznesiz haber yazmak demek. Doğrusu Port Nature otelin adını yazıp, yönetici açıklamasına da yer vermektir” görüşünü ifade etti.