Medya Ombudsmanı Bildirici: Cumhuriyet, Soylu’ya hak vermek yerine gazeteciliği savunmalıydı, umut kırıcı bir tablo

Gazeteciliğe başladığı Cumhuriyet'te uzun süre çalışan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici; iktidar medyasının Sedat Peker'in iddiaları karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaklaşımını irdelediği yazısında Cumhuriyet yönetiminin tavrını da eleştirdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ülke gündemine oturan videoları tartışılmaya devam ediyor. Medya Ombudsmanı Bildirici, “Soylu'ya mesafeli Sabah, AA muhabiri ve Cumhuriyet'in başyazısı” başlıklı yazısına “iktidar yanlısı” gazete, televizyon ve internet sitelerinin söz konusu iddiaları haberleştirmediğine, bu olayı görmezden geldiklerine dikkati çekti.
Mahmut Övür, Cem Küçük, Abdurrahman Dilipak ve Abdülkadir Selvi gibi birkaç yazar dışında köşe yazılarında da Sedat Peker’in iddiaları yok sayıldığını belirten Bildirici, Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam, Yeni Şafak, Yeni Akit ve Türkiye gazetelerine yönelik yaptığı inceleme sonucunda, Sabah gazetesinin sadece 18 Mayıs’ta, Soylu’nun Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğu haberi iç sayfalarda kibrit kutusu büyüklüğünde verdiğine dikkati çekti.
"Sabah gazetesi Soylu'ya mesafeli"
“Sabah gazetesinin, Peker'in açıklamalarını yok sayarak verdiği desteği, Soylu'nun açıklamalarına ilgiyi göstermeyerek esirgediği, mesafeli davrandığı söylenebilir” değerlendirmesinde bulunan Bildirici, “Aslında Sabah’ın da içinde bulunduğu Turkuvaz grubunun Süleyman Soylu’ya sahip çıkmaması çok da şaşırtıcı değil” diyerek Turkuvaz Medya Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili’nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak olduğunu hatırlattı.
“İktidar yanlısı Akşam, Hürriyet, Milliyet, Yeni Akit, Türkiye ve Yeni Şafak ise Sabah’tan farklı olarak Soylu’nun açıklama ve suç duyurularını yayımlamaktan geri durmuyor” diyen Bildirici, Soylu haberlerinin en az Hürriyet’te en fazla ise Yeni Şafak’ta yer aldığını aktardı.
Musab Turan yorumu: Gazeteciden çok ‘partili bir militan’ gibi davranmış
Soylu haberlerine en fazla yer veren Yeni Şafak’ın bugünkü baskısında, “FETÖ bağlantılı provokatör” başlıklı bir haber yer aldığını, ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye “Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?” diye soran Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın ifadelerine yer verilmediğine dikkati çeken Bildirici, AA muhabirine ilişkin olarak, “Üslup da yanlış, soru sorma biçimi ve bunu görüntü alıp önce sosyal medya hesabından yayımlaması da… Gazeteciden çok ‘partili bir militan’ gibi davranmış” değerlendirmesinde bulundu.
"Cumhuriyet’in yapması gereken bağımsız/eleştirel gazeteciliği savunmaktı"
İçişleri Bakanı Soylu’nun TRT Haber’de “terör manşetleri” diyerek Cumhuriyet gazetesinden bazı haber küpürleri göstermesinde hedefinin bağımsız/eleştirel gazetecilik olduğunu belirten Bildirici, gazetenin Can Dündar dönemini işaret ettiği açıklamasına tepki gösterdi. “Cumhuriyet’in yapması gereken de Soylu’nun suçlamalarına hak veren bir konuma geçip geçmişi suçlamak yerine bağımsız/eleştirel gazeteciliği savunmak, Soylu’nun asıl meseleden uzaklaşmasına fırsat vermemekti” diyen Bildirici, şunları kaydetti:
“Geçmişteki manşetlerle hemfikir olmayabilirsiniz, hatalı bulabilirsiniz, o zaman kötü gazetecilik yapıldığına da inanabilirsiniz ama 'Biz değil onlar suçlu' gibi bir yaklaşıma düşmek yanlış oldu. Gazetecilik adına umut kırıcı bir tablo…"
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Ne olmuştu?
Soylu, TRT Haber’de çıktığı özel yayında bazı manşetlerini ‘terör manşetleri’ ifadelerinin yer aldığı bir dosya ile göstererek Cumhuriyet gazetesini hedef almıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT canlı yayınında "terör manşetleri" iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, dün yaptığı açıklamada Soylu'nun gösterdiği örneklerin çoğunun eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar dönemine ait olduğunu belirterek, "Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
Can Dündar döneminin suçlandığı açıklamada, "Cumhuriyet gazetesi, 2018 Eylül ayı başında, Atatürk’ün adını verdiği ve Yunus Nadi’nin kurduğu Cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Bu çizginin herhangi bir suç ya da terör örgütü ile ilişkilendirilmesi bir kasıtlı çarpıtmadan öteye gidemez" ifadelerine yer verilmişti.
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