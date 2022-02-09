T24 LogoT24 Logo
Medya

Medya Ombudsmanı Bildirici: Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı ve Finans Ofisi el ele vermiş, gazetecilere gazetecilik öğretecekmiş!

"Devlet kurumları olarak böyle bir işe kalkışmaları bile gazeteciliğe müdahaledir…"

09 Şubat 2022 13:43

Medya Ombdusmanı Faruk Bildirici, İletişim Başkanlığı ve Finans Ofisi'nin iş birliğinde ekonomi-finans muhabirliği eğitim programı düzenlenmesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı ve Finans Ofisi el ele vermiş, gazetecilere gazetecilik öğretecekmiş! Devlet kurumları olarak böyle bir işe kalkışmaları bile gazeteciliğe müdahaledir…" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı ve Finans Ofisi elele vermiş, gazetecilere gazetecilik öğretecekmiş! Ekonomi muhabirliğinde ilk ders “ekonomide pembe haberler nasıl yazılır” olsa gerek! Devlet kurumları olarak böyle bir işe kalkışmaları bile gazeteciliğe müdahaledir…" ifadesini kullandı. 

Medya OmbudsmanıFaruk Bildiriciİletişim BaşkanlığıFinans Ofisihaberprogram
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24