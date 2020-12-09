Medya Ombudsmanı Bildirici: Çin treni bizlere, merak duygusu törpülenmiş, araştırma heyecanı kaybolmuş bir gazetecilik fotoğrafı gösterdi aslında

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı bir törenle İstanbul’dan Çin’e uğurlanan ilk ihracat treninin, Maltepe İstasyonu’nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı’na geri getirilmesinin haberleştirilmesini yorumladı. Çin treni haberinin haber kanallarında ve iktidara yakın medyada yer almadığını belirten Bildirici, "Çin treni bizlere, merak duygusu törpülenmiş, araştırma heyecanı kaybolmuş bir gazetecilik fotoğrafı gösterdi aslında" görüşünü savundu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Bütün bunlar, hazırlıklar tamamlanmadan kameralar önünde mizansen bir uğurlama töreni düzenlendiğini gösteriyor. Olay açık, bir istasyon sonra geri dönecek tren 'Çin’e gidiyor' diye törenle uğurlanmış, insanlar kandırılmış. Gazetecilerin 'İşte tren yolda gidiyor' diye olayın üzerini örtmeye çalışmak yerine bakanlığın neden buna gerek duyduğunu, perde arkasında neler olup bittiğini araştırması beklenir. Bırakın araştırmayı, aradan kaç gün geçmesine rağmen Bakan Karaismailoğlu’na bir soru bile sorulamadı bu konuda." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Fakat görüldüğü gibi, bir tarafta resmi kuruluşlardan gelen açıklamaları sorgulamadan doğru kabul eden, çıkan sorunun üzerini örtmeye çalışan ve yanlış haberleri bile düzeltmeye gerek görmeyen bir gazetecilik sürüp gidiyor. Öbür tarafta da sendika açıklamasıyla yetinen, araştırmayan bir gazetecilik. Çin treni bizlere, merak duygusu törpülenmiş, araştırma heyecanı kaybolmuş bir gazetecilik fotoğrafı gösterdi aslında." ifadesini kullandı.