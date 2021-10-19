Medya Ombudsmanı Bildirici: “Canlı yayında zihin kontrolü deneyi” yapıldığı öne sürülen Beyaz TV’deki program RTÜK’ün radarı dışında

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Beyaz TV’de yayımlanan “zihin kontrolü deneyi” yapacakları iddiasıyla iki kişinin konuk alındığı “Ne var ne yok” programını eleştirdi. Programa çıkarılan kişinin elinde cihazla yıllardır televizyon kanallarını dolaşıp frekans mucizelerini anlatıp durduğu söyleyen Bildirici, “İktidar yanlısı kanallardaki bu tip programlarda olup bitenler, RTÜK’ün radarı dışında” diye yazdı.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

“Bir hayli de takipçisi var bu isimlerin. ‘Canlı yayında zihin kontrolü deneyi’ yapıldığı öne sürülen Beyaz TV’deki ‘Ne var ne yok’ programı yayınlandığında ne kadar izlendi bilemiyorum ama bu programın Youtube’daki kaydı ben baktığımda 92 bin kez görüntülenmişti. Hiç de azımsanmayacak bir sayı bu.

Televizyon yayınları değerlendirilirken daha çok gündüz kuşağı programları, diziler, haber ve tartışma programları üzerinde duruluyor. Ama Beyaz TV’deki “Ne var ne yok” gibi, bilimsel, entelektüel görünümlü programlar gözden ırak kalıyor. İktidar yanlısı kanallardaki bu tip programlarda olup bitenler, RTÜK’ün radarı dışında.

Oysa Beyaz TV’nin ‘Ne var ne yok’ programındaki, ‘canlı yayında zihin kontrolü deneyi’ ile izleyenler yanlış yönlendiriliyor. Deney dedikleri ses yayını da iddialarını kanıtlamıyor. Zaten kanıtlamaları da mümkün değil. Çünkü insan beynini etkileyecek, beyin dalgalarına nüfuz edecek bir alet ya da yöntem yok.

Ama Beyaz TV’de söylenenlere göre, şarkıların altına gizli telkin konularak insanların zihnine işleniyor! AVM’de fazla alışveriş yapılması sağlamakla kalmıyor, kimsenin fark etmediği bu frekanslarla insanların eşcinsel, katil, pedofil, kavgacı olmaları sağlanabiliyor! Gizli ses dalgalarıyla insanlar kontrol ediliyor, yönlendiriliyor!”

Bildirici, “Evet, akla ziyan işler bunlar ama 2021 Türkiye’si televizyonlarında yayımlanabiliyor. İktidar yanlısı olunca bilim karşıtı, insanları kandıran bu tür yayınlar da serbest…” görüşünü ifade etti.

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