Medya Ombudsmanı Bildirici: Biz gazetecilerin hedefi, düşmanlıkların ortadan kaldırılmasını sağlamak olmalı, bu da “barış gazeteciliği” ile mümkün…

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Kanada’nın Ontario eyaletinde bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımda yürüyen Pakistanlı ailenin üzerine sürüp, dört kişiyi öldürmesinin Türkiye’deki medyaya yansımalarını değerlendirdi.

Saldırı haberlerindeki kullanılan nefret diline dikkati çeken Bildirici, Yeni Akit ve Yeni Şafak’ın söz konusu haberi sunuş biçimini örnek göstererek, “Aslında batı ülkelerinde meydana gelen saldırı haberlerinin Türkiye medyasına yansıma biçimi hep aynı. Medyanın büyük bölümünde saldırı haberi geniş verilirken, o ülkedeki insanların ve yöneticilerin saldırıya verdiği barışçı tepkilerle ilgili gelişmeler ya küçük haber olabiliyor ya da tamamen görmezden geliniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Kabul etmek gerekir ki, Hıristiyan dünyasında yükselen İslamofobinin karşısında İslam dünyasında da yükselen bir Batı karşıtlığı var. İki taraftaki düşmanlık birbirini besliyor, güçlendiriyor; saldırganlıklara zemin hazırlıyor” diyen Bildirici, şunları kaydetti:

“Batı ülkelerinde Müslümanlara yönelik saldırıları bütün toplumun sahiplenmediğini, hatta çoğunluğun karşı çıktığını haberlere yansıtmak bu bakımdan çok önemli. Kanada’da binlerce insanın, öldürülen Müslüman ailenin ardından gözyaşı dökmesi, protesto yürüyüşü düzenlemesi tam da Batı’nın dost yüzünün gösterilmesine vesile olabilirdi.

Biz gazetecilerin hedefi, düşmanlıkların ve çatışmaların ortadan kaldırılmasını sağlamak olmalı. Bu da ancak “barış gazeteciliği” ile mümkün…”

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