Medya Ombudsmanı Bildirici: Basın İlan Kurumu; resmî ilan kesme cezası rekorunu kırmış; cezaların yüzde 88’i Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Korkusuz ve Evrensel’e

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Basın İlan Kurumu’nun geçen yıl 803 resmî ilan cezası vererek kendi rekorunu kırdığını belirtti. Bildirici cezaların yüzde 88’inin Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Korkusuz ve Evrensel’e verildiğini duyurdu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, “BİK’in 30 günlük, hatta kimi zaman 45 günlük resmi ilan kesme cezaları vermesi sıradan bir uygulama haline geldi. BİK, artık resmi ilanları adil biçimde dağıtan, gazetelerin yasaya aykırı uygulamalarını ve “ahlak esaslarına aykırılığını” denetleyen bir kurum olmaktan çıktı. Resmi ilanları iktidar yanlısı gazetelere akıtmakla kalmıyor, bir yandan da bağımsız ve eleştirel gazetelere ceza yağdırıyor. Tabii cezalar gibi gazetelere verilen resmi ilan bedellerinin toplam sayıları da gizli tutuluyor.” değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, "BİK’in bir yıl içerisinde İstanbul’da yayınlanan gazetelere verdiği cezaların toplamı 376 gün. Cezalandırılan gazeteler hangileri? CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in açıkladığı 2020 Basın Özgürlüğü Raporu’na göre, BİK, Cumhuriyet’e 110 gün, Birgün’e 112 gün, Evrensel’e 65 gün, Korkusuz’a 29 gün, Sözcü’ye 17 gün ilan kesme cezası vermiş. İstanbul’da yayımlanan beş gazeteye verilen cezaların toplamı 333 gün yapıyor. Demek ki, BİK’in 2020 yılı içerisinde İstanbul’daki gazetelere verdiği cezaların yüzde 88’i bu beş gazeteye verilmiş!" ifadesini kullandı.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

"Geçmişe oranla önemli başka bir değişiklik de şu; BİK cezalarının hemen tamamını şikayet üzerine verilirdi. Yönetim Kurulu, nadiren “resen” yani kendiliğinden harekete geçerek, gazetelere ceza verirdi. Şimdi ise BİK cezalarının yüzde 33’ü resen verilmiş! Fakat BİK, 2019 yılı ortalarından bu yana yasada olmayan bir yetkiyi kendisinde görerek, gazetelerin internet sitelerini de inceliyor; buralardaki yayınlar nedeniyle de resmi ilan kesme cezaları veriyor.

BİK, gazetelerin internet sitelerini denetlemekle kalmadı, “ilan.gov.tr” adlı bir portal kurarak resmi ilan ve reklamları dijital mecrada da yayınlamaya başladı. Hatta 30 Aralık 2020’de gazetelere bir genelge göndererek, resmi ilan ve reklamların internet sitelerinde yayımlanması halinde bunlar için gazetelere ek ödeme yapılacağını duyurdu. Genelgede, “kişisel veri içermeyen, haber değeri taşıyan ve kamunun genelini ilgilendirenleri gazetecilik mesleğinin genel kuralları çerçevesinde” linkini de vererek yayınlamalarının teşvik edileceği ifade edildi."