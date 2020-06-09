Medya Ombudsmanı Bildirici: Bakan Soylu, Müyesser Yıldız'ın dinlendiğini biliyor muydu?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, ‘Askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay boyunca dinlendiği ortaya çıkan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medyada hedef alındığını hatırlatarak, "Öncelikli olarak, Bakan Süleyman Soylu ve Müyesser Yıldız’ın sosyal medyada karşı karşıya gelmesinin bu soruşturmayla ilgisi olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Yazısında sosyal medyada Soylu ve Yıldız arasında geçen PKK'nın 'Çemçe grubu' tartışmasını hatırlatan Bildirici, "Anlaşılan o tartışmanın yaşandığı 18 Mayıs akşamı da Müyesser Yıldız’ın telefonu mahkeme kararıyla dinleniyordu. Soylu o akşam Yıldız’a ne demişti? 'Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır.' Yıldız ile birlikte gözaltına alınan da bir astsubay. Yani 'devlet gömleği giymiş' bir kişi!" dedi.

Bildirici, "Bu durumda sormak gerekmez mi? Acaba Soylu o akşam, Yıldız hakkındaki soruşturmayı ve telefonlarının dinlendiğini biliyor muydu?" diye sordu.

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TIKLAYIN - Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel 4 ay boyunca dinlenmiş