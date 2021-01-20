Medya Ombudsmanı Bildirici: Arşivler “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” haberleriyle dolu,  bu mudur gazetecilik?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Cumhuriyet tarihinin akaryakıt bağlantılı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu” başlıklı haberlerin birkaç gündür, internet siteleri, gazeteler ve televizyonlarda yayımlandığını hatırlatarak, "Arşivler 'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' haberleriyle dolu, bu mudur gazetecilik?" diye sordu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Bakıyorum, bugünlerde 'tarihi operasyon' da yetmiyor; 'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' tanımına geçildi. Artık polis operasyonu haberlerinde tarihle değil, Cumhuriyet tarihi ile yarışa girildiğine tanık oluyorum." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "İnsan ister istemez sorma gereği hissediyor; gazeteciliğin işlevi bakanlık açıklamalarını olduğu gibi yayımlamakla mı sınırlı? İçişleri Bakanlığı ve polis, her seferinde 'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' diye açıklama yapacak, gazeteciler de bunu hiç sorgulamadan, araştırmadan aynen yayımlayacak, öyle mi? Hem 'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' haberleri, akaryakıt kaçakçılığı ile de sınırlı değil. Bir bakın arşivler, polisin 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sigara kaçakçılığı operasyonu', 'Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu', 'Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu' haberleriyle dolu. Anladığım kadarıyla ne emniyet güçleri 'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' açıklamalarından vazgeçiyor; ne de medya bu haberleri yayımlamaktan sıkılıyor. Bu mudur gazetecilik?" ifadesini kullandı.