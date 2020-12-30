Medya Ombudsmanı Bildirici: Akşam yazarı Genç gibi yazarlar, kendi gazetelerine, internet sitelerine bakmadan “Böyle gazeteciliğin içine” diye yazabiliyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç'in, CHP yanlısı gazetecilerin CHP'deki taciz tecavüz vakalarını yazmadığı gerekçesiyle eleştirdiğini hatırlatarak, Akşam gazetesinin AKP İlçe Yöneticisi Dursun Ali İnce'nin üvey çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu haberine yer vermediğinin altını çizdi.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Bir noktada çok haklı. Taciz ve tecavüz iddiaları nereden gelirse gelsin ve kiminle ilgili olursa olsun medyanın aynı kriterlerle değerlendirmesi gerekir. Ben bu konuda daha önce de yazmış bu görüşümü dile getirmiştim. Ama maalesef medya kuruluşları bütün taciz ve tecavüz iddialarına eşit kriterlerle yaklaşmıyor. Hikmet Genç her ne kadar 'CHP yanlısı gazetecileri' suçlasa da asıl olarak iktidar yanlısı medya CHP’ye ilişkin taciz ve tecavüz iddialarını manşetlerden düşürmezken AKP ve yakın çevresiyle ilgili iddiaları görmezden geliyor. Ensar Vakfı’nda yaşanan küçük çocukların cinsel istismarı, AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde çalışan Nadira Kadirova'nın garip intiharı, Batman ve Şırnak’ta iki uzman çavuşun adının karıştığı tecavüz vakaları gibi örnekler sıralayabilirim." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Hatta son olarak 18 Aralık’ta İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde AKP İlçe Yöneticisi Dursun Ali İnce üvey çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu, bir başka parti yöneticisi Nihat Boytepe de trans arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı.Bu haberleri ne Hikmet Genç’in de yazdığı Akşam gazetesinde ne de diğer iktidar yanlısı medyada görebildik. Yine de Hikmet Genç gibi yazarlar, kendi gazetelerine, internet sitelerine bakmadan 'Böyle gazeteciliğin içine' diye yazabiliyorlar! Halbuki önyargılı ve takıntılı olmayan her insan, içinde bulundukları medya kuruluşlarının propaganda ve gerçekleri gizleme işlevi yerine getirdiğini rahatlıkla görebilir. İktidarın her faaliyetini sorgusuz sualsiz alkışlıyorlar ama işler kötü gittiğinde görmezden geliyorlar…" ifadesini kullandı.