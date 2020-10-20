Medya Ombudsmanı Bildirici: Akşam, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah gazeteleri tanıtım söyleşileriyle doluydu, bu PR metinleri gazetecilik ürünü sayılamaz

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "AKP iktidarıyla birlikte eleştirel haberler tamamen unutuldu. Ekonomi sayfaları, iş dünyasının tanıtımları ve ekonomi yönetimine güzellemelerle kaplandı. İş insanlarıyla yapılan tanıtım söyleşileri yaygın medyanın ekonomi sayfalarının günlük unsuru haline geldi." görüşünü savundu. Dünkü gazeteleri taradığını belirten Bildirici, "Akşam, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah gazeteleri tanıtım söyleşileriyle doluydu, bu PR metinleri gazetecilik ürünü sayılamaz" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Bekir Okan ile 12 Ekim’de Hürriyet’te yapılan tanıtım söyleşisi de böyle sıradan bir uygulama. Dün bu yazıyı yazarken gazeteleri taradım. Akşam, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde ekonomi sayfalarında Limak’ın patronu Nihat Özdemir’in Rusya’daki yatırımlarını anlatan söyleşi ve haberlerini gördüm. Özdemir, bu dört gazeteden ekonomi yazar ve yöneticilerini Sibirya’ya geziye götürmüş, orada konuşmuştu. Limak söyleşileri son zamanlarda medyada sık görünüyor. Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile yapılan bir tanıtım söyleşisi de 27 Eylül’de Cumhuriyet gazetesinin ekonomi sayfasında yayımlanmıştı." ifadesini kullandı.

Bildirici, "Sabah gazetesinde 'Türkiye ‘göz’de üretim üssü olabilir' başlığıyla Atasun optik CEO’su Nihat Aydın ile söyleşi, Hürriyet gazetesinde “BES’te katılımcı rekoru kırıldı” başlığıyla Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer ile söyleşi, Türkiye gazetesinde 'Kasko ile endişeleri ortadan kaldırıyoruz' başlığıyla Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan ile söyleşi yer alıyordu Bu söyleşiler de gazetecilik faaliyetinden çok iş insanlarının tanıtıma yönelik metinlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "İş insanlarıyla yapılan tanıtım söyleşileri, işte bu ekonomi haberciliğinin parçası. Bu söyleşileri gazetecilik ürünü gibi göstermek yerine 'Tanıtım söyleşisi' ya da 'Halkla İlişkiler söyleşisi' (PR) diye sunulsa daha doğru olur. Hem de okur kandırılmamış olur. Zira maddi gücü yüksek olanlara güzellemeler düzülerek gazetecilik yapılamaz. Adını doğru koyalım…" yorumunu yaptı.

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