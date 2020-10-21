Medya Ombudsmanı Bildirici: Ahmet Hakan, tıpkı CNN Türk’te olduğu gibi Hürriyet’te de İyi Parti’yi zor durumda bırakmayı hedefleyen bir yayıncılık yapmış

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programının sunucusu Ahmet Hakan'ın İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü imasında bulunduğu programda 'tarafsız' davranmadığını belirtti. Bildirici, "Ahmet Hakan, tıpkı CNN Türk’te olduğu gibi Hürriyet’te de İyi Parti’yi zor durumda bırakmayı hedefleyen bir yayıncılık yapmış" görüşünü savundu.

Bildirici, "Böyle bir durumda adil, dengeli ve tarafsız olan yayıncı Ümit Özdağ’ı ekran yalnız çıkarmaz, karşısına parti yöneticilerini de çıkarır, onların da eleştiri ve suçlamalara karşı savunma yapmalarına olanak tanırdı. Üstelik Ahmet Hakan, program öncesinde Ümit Özdağ’ın 'asıl meselesinin' İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu olduğunu, onunla ilgili ağır suçlamalarda bulunacağını da anlamış! Adil, dengeli ve tarafsız davranmak yerine Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ağır iddialarda bulunmasına olanak tanıdıktan sonra “Buğra Kavuncu’nun cevap hakkı olduğunu, telefonla bağlantı yapabileceğini” söylemek, sonra bağlayıp yanıtlarını almak 'tarafsızlığı' kurtarmaya yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i akladığını hatırlatarak, "Ahmet Hakan, tıpkı CNN Türk’teki programda olduğu gibi Hürriyet’te İyi Parti’yi zor durumda bırakmayı hedefleyen bir yayıncılık yapmış. Tarafsızlık lafta kalmış…" düşüncesini dile getirdi.

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