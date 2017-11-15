Medya nefret saçtı: 4 ayda 2 bin 406 nefret söylemi

Hrant Dink Vakfı, Medyada Nefret Söylemi Mayıs-Ağustos 2017 raporunu açıkladı. Rapora göre 2 bine yakın yazıda nefret söylemi yer aldı.

Hrant Dink Vakfı tarafından hazırlanan Medyada Nefret Söylemi Mayıs-Ağustos 2017 raporu açıklandı. Rapora göre muhafazakar ve ırkçı söylemlerin yükseldiği geçtiğimiz 4 aylık dönemde etnik ve dini grupları hedef alan 1.910 köşe yazısı ve haberde toplam 2 bin 466 nefret söylemi tespit edildi.

Rapora göre Türkiye-Almanya krizi, Körfez ülkelerinin Katar krizi, Hollanda Temyiz Mahkemesi’nin Srebrenitsa katliamından Hollanda devletinin ‘kısmen sorumlu’ olduğuna dair kararı, Cenevre’de düzenlenen Kıbrıs Konferansı, İsrail-Filistin çatışmaları, Türkiye ve Yunanistan arasında 3 Temmuz’da başlayan ‘gemi krizi’, Srebrenitsa katliamının yıldönümü gibi gündem maddeleri nefret söyleminin artışında etkili oldu.

Medya en çok Yahudi ve Suriyelilere nefret duyuyor

Hedef alınan gruplara göre dağılım yapıldığında, 493 içerikle en çok Yahudiler hakkında nefret söylemine rastlandı. İkinci sırada 472 içerikle Suriyeliler gelirken, Yunanlar 256 içerikle üçüncü sırada yer aldı. Onların ardından 247 içerikle Ermeniler ve 212 içerikle Rumlar nefret söylemine maruz kalan gruplar arasında yer aldı.

Raporun kadınları ve LGBTİ'leri hedef alan söylemlerin incelendiği bölümünde, habercilikte yerleşik hale gelmiş olan, bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanılan, erkek egemen ve heteronormatif dili görünür kılmaya ve sorgulamaya katkı sunmak adına seçilen sınırlı örnekler üzerinden niteliksel analizlere de yer verildi. Daha detaylı istatistiksel verilere, nefret söylemi kapsamında değerlendirilen 2.466 içeriğin tam listesine ve örnek haber ve köşe yazılarına ulaşmak için raporun tamamını inceleyebilirsiniz.