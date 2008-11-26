Medya, maymunlarına dokunmaz

Selçuk Ural yine içini döktü: Kızımı ve oğlumu korudum, medyaya malzeme oldum. Medya beni yıprattı ama maymunlarına hiçbir zaman dokunmadı..



Cemal Reşit Rey'de düzenlenen Öğretmenler Günü konserinde Enbe Orkestrası'nın misafir sanatçısı olarak sahneye çıkan Selçuk Ural, gazetecilere çarpıcı açıklamalarla bulundu. Geçtiğimiz günlerde oğlu Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'la ilgili yorumlarıyla gündemi meşgul eden Ural, Sabah'ın haberine göre "45 yıldır bu camiadayım. Hiç özel yaşamımla gündeme gelmedim, ne zaman ki oğlum ve kızımı korumaya kalktım, medyaya malzeme oldum. Medya beni yıprattı ama maymunlarına dokunmadı" dedi.



O, torunlarımın anası



Oğlu Hakan'ın ihanete uğradığı konusundaki sözlerine de açıklık getiren Ural devam etti: "Hakan ihaneti her yerden gördü; iş hayatından, arkadaşlarından... Ben 'ihanet' derken kimseyi kast etmedim. Sibel, torunlarımın anasıdır. Eğer Sibel'le ilgili konuşmak isteseydim, boşandıkları dönemde konuşurdum."



İbo'yu meşhur ettim



Müzik piyasasında bulunan pek çok isme emeğinin geçtiğini belirten Ural, "İbrahim Tatlıses'i bir oto tamircisinden çıkaran, Sezen Aksu'yu İzmir'den getiren benim. TRT'de 'Bizden Size' adlı bir program vardı. İbo'yu programa çıkardım, meşhur oldu" dedi. Müzik hayatıyla ilgili de konuşan Ural, şöyle devam etti: "Şu an Tarkan ne ise ben 30 yıl böyle yaşadım. Kadın sanatçıların üç katı para alırdım. 3 bin kişi imza alırdı."



